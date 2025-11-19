Entregan activos productivos a unidades agrícolas de Irapuato

Irapuato Guanajuato.- A través del programa Mi Familia Productiva 2025, impulsado por la Secretaría del Campo (SECAM) y la Dirección de Desarrollo Rural de Irapuato, se realizó la entrega de activos productivos con el objetivo de fortalecer la economía y la seguridad alimentaria de las familias rurales del municipio.

En esta edición, 974 unidades de producción agrícola de 48 localidades fueron beneficiadas con la entrega de molinos para nixtamal y silos herméticos para el almacenamiento de semillas.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que apoyar al campo es apostar por el presente y el futuro de Irapuato y de Guanajuato.

“Con la participación ciudadana logramos la transformación, el impulso y las mejoras en nuestras comunidades rurales. Ustedes saben que no nos rendimos y siempre buscamos que nuestra gente no se quede atrás”, afirmó.

Beneficios del programa

Acceso a activos productivos que mejoran los procesos de transformación y de almacenamiento.

Reducción de costos familiares al contar con molinos propios y espacios seguros para resguardar semillas.

Conservación de la calidad del grano, evitando plagas, humedad y pérdidas económicas.

Fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria mediante mayor capacidad de autoconsumo y comercialización.

Incremento en la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas.

Por su parte, la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa, recordó que estos apoyos son impulsados desde el Gobierno del Estado y que continuarán llegando más beneficios para Irapuato.

“Es importante que sepan que la gobernadora nos ha pedido siempre reconocer por quién estamos aquí: por ustedes, por la gente de Guanajuato”, señaló.