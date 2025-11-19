Entregan activos productivos a unidades agrícolas de Irapuato

Molinos para nixtamal y silos herméticos benefician a 974 unidades de producción en 48 localidades rurales

Redacción Notus19 noviembre, 2025

Irapuato Guanajuato.- A través del programa Mi Familia Productiva 2025, impulsado por la Secretaría del Campo (SECAM) y la Dirección de Desarrollo Rural de Irapuato, se realizó la entrega de activos productivos con el objetivo de fortalecer la economía y la seguridad alimentaria de las familias rurales del municipio.

En esta edición, 974 unidades de producción agrícola de 48 localidades fueron beneficiadas con la entrega de molinos para nixtamal y silos herméticos para el almacenamiento de semillas.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que apoyar al campo es apostar por el presente y el futuro de Irapuato y de Guanajuato.

“Con la participación ciudadana logramos la transformación, el impulso y las mejoras en nuestras comunidades rurales. Ustedes saben que no nos rendimos y siempre buscamos que nuestra gente no se quede atrás”, afirmó.

Beneficios del programa

  • Acceso a activos productivos que mejoran los procesos de transformación y de almacenamiento.
  • Reducción de costos familiares al contar con molinos propios y espacios seguros para resguardar semillas.
  • Conservación de la calidad del grano, evitando plagas, humedad y pérdidas económicas.
  • Fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria mediante mayor capacidad de autoconsumo y comercialización.
  • Incremento en la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas.

Por su parte, la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa, recordó que estos apoyos son impulsados desde el Gobierno del Estado y que continuarán llegando más beneficios para Irapuato.

“Es importante que sepan que la gobernadora nos ha pedido siempre reconocer por quién estamos aquí: por ustedes, por la gente de Guanajuato”, señaló.

Redacción Notus19 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información