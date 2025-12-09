Entre calles bloqueadas y clausuras del INAH celebra Guanajuato aniversarios

Guanajuato, Guanajuato.- Mientras el Ayuntamiento conmemora los 284 años del otorgamiento del título de Ciudad por parte del rey Felipe V de España y el 37º aniversario de su inscripción como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la capital enfrenta caos vehicular y clausura de objetos -por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia- que afectan su imagen urbana.

La celebración fue este lunes por la tarde en una Sesión Solemne realizada en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal. Ahí, la presidenta municipal Samantha Smith destacó que Guanajuato es una ciudad que “no solo habita en los libros de historia, sino en la memoria viva de su gente, en sus minas, en sus túneles, en su luz única y en la fuerza de su identidad”, y donde además, refrendó su compromiso de seguir preservando y proyectando su legado para las generaciones futuras.

La mandataria destacó el papel de la comunidad en el cuidado del legado cultural y urbano, pues la corresponsabilidad es la base para la conservación, el turismo sostenible y la apropiación social de la historia.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a tres figuras cuyo trabajo ha contribuido a enriquecer la identidad cultural de la capital: Armando López Valdivia, fundador y director del Ensamble de Música Antigua Los Tiempos Pasados desde 1972; Cristina Santoyo Medina, atleta y guardiana de la tradición del Viernes de Dolores, con más de 20 años de trayectoria en la danza azteca; y al Teatro Universitario, dirigido por Hugo Gamba, cuya labor artística dio origen a los Entremeses Cervantinos y al posterior Festival Internacional Cervantino.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, en representación de la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que Guanajuato es una ciudad construida por generaciones que han tejido “heroísmo, trabajo y esperanza” desde el virreinato hasta la actualidad.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de trabajar en equipo con el Ayuntamiento para proteger su patrimonio, respaldar a su gente y construir un futuro a la altura de su pasado, “trabajamos y trabajaremos en equipo todos los días para que esta joya, orgullo de México y del mundo, siga viviendo con fuerza y belleza”.

El cronista de la ciudad, Eduardo Vidaurri, ofreció un recorrido histórico desde los orígenes prehispánicos del territorio, recordando que el nombre “Quanax Huato”, dado por los pueblos originarios, significa cerro de ranas.

Recordó también el proceso que llevó al ascenso de Guanajuato al rango de Ciudad, incluido el descubrimiento de las minas de San Bernabé en 1548 y el crecimiento económico que convirtió a este Real de Minas en uno de los más importantes de la Nueva España.

Vidaurri resaltó que el título otorgado por Felipe V reconoció “la riqueza de sus minas, el aumento de su población, su benigno clima y la gran actividad comercial que la hacían singular y estimable entre todas las villas del virreinato”.

Y mientras, el caos

La celebración se realizó en el marco de constantes cierres de calles debido a la grabación de una película china, además de las recomendaciones del INAH de retirar las estatuas de leones y otras más ubicadas en el centro histórico de la ciudad, además de la clausura de un árbol navideño colocado junto al teatro Juárez -patrocinado y decorado por una empresa transnacional-, en la que exigía el retiro del mismo.

Samantha Smith no sólo dejó ese árbol: permitió que una empresa tequilera colocara otro árbol en plena Plaza de la Paz, con el que se tapa parcialmente la vista de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato.

La alianza con la refresquera no sólo se quedó en el árbol: la alcaldesa anunció que este martes se llevará a cabo una caravana con motivos navideños en el boulevard Euquerio Guerrero, ubicado al sur de la ciudad.

Está programado para las seis de la tarde. Partirá de la comunidad de La Yerbabuena y terminará en donde comienza el acceso José Chávez Morado. Para tal efecto desde la noche del lunes colocaron vallas de metal.

El anuncio público es que la vialidad estará bloqueada desde las seis de la tarde, pero el caos inició desde esta mañana porque los vehículos fueron colocados en el boulevard a Puentecillas, lo que provocó la desviación de tránsito vehicular en la zona de Paso del Norte.

El caos del centro de la ciudad ahora llegó a la zona sur.