Entrada libre para Nathy Pelusso en el Festival Cervantino

Guanajuato, Guanajuato.- El Festival Cervantino se acerca y del 10 al 26 de octubre la capital estará llena de actividades para todas las edades. Como parte de su programación, habrá eventos gratuitos tanto en cine como en música y teatro. Nathy Pelusso y Sama’ Abdulhadi son algunas de las artistas que se podrán disfrutar con entrada libre en Pastitos.

Si quieres disfrutar de un estilo difícil de encasillar, no te puedes perder de su presentación el próximo martes 18 de octubre a las 10 de la noche. Si te gusta la música atrevida y desafiante, podrás escuchar en vivo su segundo álbum de estudio, “Grasa”, una mezcla entre el rap, salsa setentera y balada que denotan la faceta más personal de la artista.

Al estilo mexicano, con cumbia, ritmos tropicales y una combinación de psicodelia, Los Gallos Negros prometen a sus oyentes una manera fresca de reinterpretar la música desde una visión actual, donde la electrónica se fusiona con la tradición mexicana. Su presentación comenzará el 16 de octubre a las 10 de la noche.

Otra de las propuestas musicales es la DJ palestina Sama’ Abdulhadi, conocida por ofrecer una auténtica experiencia que desafía fronteras. Dentro de la música electrónica actual, ella es una de los DJ’s más prometedores y estará ambientando a Guanajuato desde las 10 de la noche el 17 de octubre.

Con tres ritmos distintos pero enérgicos y en la comodidad de un espacio abierto en el que la diversidad de públicos no importa, el Cervantino pone al alcance la posibilidad de disfrutar a grandes propuestas musicales que aportan ese toque de fiesta y cercanía con el pueblo.