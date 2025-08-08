Enfrenta proceso por ataque armado en Pénjamo; una persona murió

Pénjamo, Guanajuato.- El 30 de mayo de 2025, alrededor de las 9:45 de la mañana, dos personas iban circulando en una motocicleta por la calle Prolongación Avenida Norte, en la colonia El Beltrán, en Pénjamo. Uno conducía mientras el otro iba como copiloto.

En la misma calle venía un sujeto en otra motocicleta, quien posteriormente fue identificado como BRYAN DE JESÚS “N”. Este sujeto se acercó a los ofendidos y sacó un arma de fuego con la que comenzó a dispararles varias veces. Después de atacar, huyó en la misma motocicleta. Como resultado de este ataque, una de las víctimas murió en el lugar por heridas de bala en el pecho y abdomen, mientras que su acompañante resultó herido por los disparos.

Con el informe de inteligencia se logró identificar al presunto responsable, por quien se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente. BRYAN DE JESÚS “N” fue capturado sin resistirse durante un operativo ministerial.

Por los hechos que se le imputan, un juez dictó que el acusado enfrente un proceso legal por su probable participación en el delito de homicidio e intento de homicidio. El juez también ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras se llega la fecha del juicio, y estableció un plazo de dos meses para que continúen las investigaciones.