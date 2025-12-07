Encendido del Árbol Navideño une a familias de Santa Ana Pacueco

Pénjamo, Guanajuato.- Santa Ana Pacueco vivió una tarde llena de magia, luz y unión familiar durante el tradicional Encendido del Árbol Navideño, evento encabezado por la presidenta municipal Yozajamby Molina, quien reafirmó el compromiso de su administración con esta importante localidad del municipio.

Desde las 4:00 de la tarde, niñas y niños disfrutaron de actividades infantiles y la presencia de las botargas de Minnie y Mickey, dando inicio a una celebración que fortaleció el espíritu navideño en el Parque Lineal. Más tarde, el coro infantil ofreció un emotivo repertorio musical que preparó el camino para el momento más esperado.

A las 7:15 de la noche, entre aplausos y emoción, se realizó el encendido oficial del Árbol Navideño, símbolo de esperanza y renovación para la comunidad. La presidenta Yozajamby Molina destacó la atención integral que su administración ha brindado a Santa Ana Pacueco, reconociendo que esta localidad es pieza fundamental para el desarrollo de Pénjamo.

En su mensaje, la presidenta hizo un llamado a la unidad, a valorar la compañía de las personas que conforman cada familia y a fortalecer los lazos que dan sentido a la comunidad. Exhortó también a la sana convivencia y a promover la unión entre las personas en esta época del año, recordando que la Navidad es un tiempo para compartir, reflexionar y acompañarse.

El festejo concluyó con el show “Navidad con Santa, Minnie y Mickey”, que llenó de alegría a pequeños y grandes, consolidando una noche inolvidable para todas las familias.

Una celebración que no solo iluminó el árbol navideño, sino también los corazones de Santa Ana Pacueco, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un Pénjamo más unido, fuerte y lleno de esperanza.