Encabeza Yozajamby Molina jornada de limpieza en el río Lerma

Pénjamo, Guanajuato.- La presidenta municipal de Pénjamo, Yozajamby Molina, encabezó la mañana de este jueves una jornada de limpieza en el río Lerma, en la localidad de Santa Ana Pacueco, como parte de las acciones de saneamiento de la cuenca del río Lerma contempladas dentro del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad, signado por los 32 gobernadores del país.

Este acuerdo busca consolidar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, el cual contempla acciones prioritarias como el acceso equitativo al agua, el saneamiento de ríos y la mejora en la distribución del recurso hídrico tanto en zonas urbanas como rurales.

El plan impulsa medidas para sanear la cuenca del Lerma. Desde hace algunas semanas, los gobiernos municipales de Pénjamo en Guanajuato y La Piedad Michoacán, con el apoyo del módulo de riego, han realizado labores para el retiro del lirio acuático que afecta a los habitantes de ambos estados.

La presidenta municipal de Pénjamo subrayó que estas acciones refuerzan el compromiso de su administración con el medio ambiente y resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para lograr la recuperación integral del río Lerma.

Asimismo, reconoció la participación de las y los servidores públicos de las diferentes áreas de la administración municipal de Pénjamo, quienes se sumaron a la jornada de limpieza como parte del compromiso institucional con la ciudadanía.

En el evento estuvieron presentes la presidenta municipal de Pénjamo, Yozajamby Molina; el presidente municipal de La Piedad, Samuel Hidalgo Gallardo; el presidente municipal de Numarán, José Camarena Díaz; así como el Ing. José Juan Rivera Lona, Titular de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente del Gobierno de Guanajuato; el Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Subsecretario de Vinculación Hídrica del Gobierno de Guanajuato; el Mtro. Luis Roberto Arias Reyes, Director Local de CONAGUA en Michoacán; el Ing. Ángel Ernesto Ortega Mata, Director Local de CONAGUA en Guanajuato; la Lic. Claudia Gómez Godoy, Comisionada del Proyecto de Saneamiento Río Lerma-Santiago; la Trinidad Ledezma Herrera, Presidenta de la Asociación de Usuarios de Riego La Piedad; el Ing. Jorge Rubio Olivares, Director de SAPAS La Piedad; y el Ing. José Antonio Méndez Ávila, Titular de la Contraloría del Estado de Guanajuato.