En el marco de la visita de Sheinbaum, debaten sobre seguridad en el estado

Guanajuato, Guanajuato.- Mientras que en el centro de la ciudad se vivía el drama de la localización de una menor de edad que había sido reportada como desaparecida, la Diputación Permanente siguió en su dinámica del especio para debate en que panistas y morenistas presumieron logros y descalificaron a sus contrapartes. El tema de la seguridad fue el de la principal discordia en el marco de la visita que hará la presidenta de México al estado este viernes.

En ese contexto, el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en voz de Hades Aguilar, presentó un punto de acuerdo que busca exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que se elabore y apruebe a la brevedad el Programa Estatal de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.

La legisladora, fue fiel a su estilo aguerrido. Su contraparte panista la dejó hablar y al terminar aprobaron turnar el tema a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen

La sesión empezó con un consenso: entró una iniciativa formulada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política para modificar el Código Civil estatal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para suprimir del Código Civil estatal la figura de la adopción simple para que únicamente se contemple la figura de la adopción, la cual será plena e irrevocable, omitiendo además el concepto de parentesco civil que se asociaba al concepto de adopción; mientras que, en lo que toca a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al no contemplar la figura de adopción simple, solamente se ajusta el concepto de adopción para precisar que la misma será plena e irrevocable.

La bancada panista y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática formularon una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato para armonizarla con la Constitución Política federal en dos ejes: la prisión preventiva oficiosa y las cláusulas de soberanía y no intervención.

El panista Juan Carlos Romero Hicks presentó la propuesta, en la que destaca que no se aceptarán intervenciones, intromisiones o cualquier acto proveniente del exterior. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

La morenista María Eugenia García Oliveros presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para señalar de manera expresa que las mujeres también pueden y deben ser coordinadoras de sus respectivos grupos parlamentarios, de manera alternada con los hombres. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen; y la Comisión para la Igualdad de Género para su opinión.

Le sesión empezó a calentar motores para el debate cuando la morenista Hades Aguilar presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Finanzas y la de la Honestidad a realizar una auditoría integral financiera y de desempeño a Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., correspondiente a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 2024 y concomitante 2025, con el fin de determinar la correcta aplicación de los recursos públicos, identificar posibles irregularidades administrativas o financieras y, en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan. La propuesta se turnó para estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

El tema no se agotó ahí: en asuntos generales, la panista Ana María Esquivel Arrona dijo que Guanajuato Puerto Interior (GPI) tiene muchas inversiones nacionales e internacionales porque es vista como rentable y eficiente.

Hades Aguilar Castillo recordó los datos que había expresado en su exposición y su compañero David Martínez Mendizábal remarcó que lo único que solicitan es transparencia. El legislador aprovechó la sesión para llevar de nuevo al debate el tema de los desalojos de habitantes de San Juan de Abajo, en León.

Otra morenista, María Eugenia García Oliveros presentó un punto de acuerdo para exhortar a los presidentes municipales de los 46 municipios del estado para que cumplan con las disposiciones para controlar y regular la protección de los animales domésticos de cualquier acto de maltrato que les cause daño o sufrimiento y garantizar el bienestar animal, así como promover, a través de la educación y concientización de la sociedad, el respeto, cuidado y consideración hacia los animales domésticos, en especial de los perros. En 2024, dijo, en el estado de Guanajuato había un total de 3 millones 975 mil mascotas, de las cuales 2 millones 377 mil son perros; 614 mil gatos y de otras especies animales 983 mil. Hasta el 23 de junio de este año 2025, Guanajuato se encuentra entre los 10 estados con mayor número de registros sobre casos de mordeduras de perros. La propuesta se turnó a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.

Su compañero Carlos Abraham Ramos Sotomayor aprovechó para presentar un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, para que informe públicamente sobre las acciones emprendidas para atender las denuncias relacionadas con el trato indebido de animales en el Centro de Control y Asistencia Animal (CECAA), incluyendo el uso de métodos prohibidos para el sacrificio y se informe sobre la disposición de los cuerpos de los animales en el tiradero municipal. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.

Asuntos generales

En el marco de la visita que hará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a la entidad este viernes, el morenista David Martínez Mendizábal hizo referencia a un comunicado de diversas cámaras nacionales de calzado en el que señalan la aplicación de cuotas compensatorias definitivas al calzado que tiene su origen en China. Su compañera María Eugenia García Oliveros expresó que en este primer año de gestión de la presidenta de México se han logrado aspectos positivos como lo es el fortalecimiento de programas sociales, la generación de empleos dignos y las estrategias de seguridad que han tenido un impacto positivo por la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

La más combativa del bando azul, Susana Bermúdez Cano se refirió a la incongruencia entre sus homólogas respecto a la baja de incidencia de los homicidios en la entidad, dado que una comentó que subió y otra que bajó. Precisó que los proyectos para la entidad nacen de las solicitudes de la gobernadora del estado; que no hay avance en temas de salud, ni de violencia contra las mujeres y los resultados en la entidad son gracias a la labor de la mandataria estatal.

Hades Berenice Aguilar Castillo brincó de inmediato y subrayó que “la realidad es lo que es, aunque no les guste, no es un invento y las cifras están”.

La danza del torito

En la vorágine de los debates. El morenista Ernesto Millán Soberanes, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, declare la danza del torito como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato. El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura.