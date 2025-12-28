Empresa rusa llega a Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Una empresa rusa dedicada a la fabricación de automóviles anunció la instalación de una planta de ensamble en el municipio de Abasolo, proyecto que representa una importante inversión y un impulso al desarrollo económico de la región.

Este logro es resultado de la visita que realizó en meses pasados el presidente municipal de Abasolo, Job Gallardo, quien sostuvo reuniones con directivos de la empresa con el objetivo de atraer nuevas inversiones y generar fuentes de empleo para las y los abasolenses.

De acuerdo con la información preliminar, los trabajos de construcción de la planta de ensamble darán inicio a mediados del mes de enero, marcando el arranque formal de este nuevo proyecto industrial en el municipio.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el lugar exacto donde se edificará la planta, se estima que estará ubicada en terrenos colindantes con la carretera Abasolo–Huanímaro, una zona estratégica por su conectividad y cercanía con otros municipios.

Autoridades municipales destacaron que esta inversión no solo fortalecerá la economía local, sino que también abrirá oportunidades de empleo y desarrollo para proveedores y servicios de la región, consolidando a Abasolo como un punto atractivo para la llegada de nuevas empresas del sector automotriz.

Para finalizar te decimos que “caíste” inocente palomita que te dejaste engañar, recuerda hoy 28 de diciembre es día de los inocentes.