Elementos de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil son agredidos en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Elementos de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil fueron agredidos por locatarios, comerciantes y turistas tras la visita para protegerlos del coronavirus invitándolos a cerrar algunos comercios, no estar en las calles, no acudir a las musas.

“Sabemos que aunque mucha gente quiera quedarse en su casa no podrá pues tiene que salir a trabajar… lo que no entendemos es como mucha gente sigue saliendo de sus casas acudiendo a reuniones y actividades no esenciales” dijo.

Aún hay mucha gente en las calles de Manuel Doblado, en las musas, visitando amigos y familiares como si fueran vacaciones.

El alcalde del municipio de Manuel Doblado Adolfo Alfaro, exhortó a todos los dobladenses a que se quedaran en sus casas ante la contingencia del coronavirus.

“No vamos a dejar de insistir por todos los medios posibles dentro del marco legal para proteger a nuestra población. Necesitamos su colaboración, aún estamos a tiempo. Por favor, si puedes, quédate en casa.” Concluyó el alcalde.