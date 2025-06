El PRI buscará la anulación de la elección judicial

Irapuato, Guanajuato. El PRI Estatal calificó de fracaso la elección del poder judicial que se llevó a cabo el pasado domingo, e ira por la anulación del proceso.

Eligio González delegado nacional por Guanajuato por el tricolor, mencionó que fue claro que no votaron los 13 millones de personas que el INE sostienen, pues se observó durante la jornada electoral casillas vacías y además de que tienen el dato que hubo funcionarios de casilla llenando boletas electorales.

Así mismo, Ruth Noemi Tizcareño secretaria general del PRI en Guanajuato sostuvo que existieron 2 millones 700 mil votos nulos, de la gente que fue a las urnas y que sintió el deber cívico de anular el sufragio, para dejarle claro al gobierno el desacuerdo por “la farsa de la elección del poder judicial”.

El delegado Eligio González dijo que el PRI siempre ha mostrado su inconformidad al proceso de elección de jueces y magistrados y dado los resultados obtenidos va a buscar la nulidad del proceso por que a su parecer fue un proceso antidemocrático.

Los priistas señalaron que en el estado de Guanajuato solo el seis por ciento de los ciudadanos empadronados acudieron a las urnas, y que solo hubo una mayor votación en estados y municipios que son gobernados por Morena, así que el comité nacional ha determinado ir hasta las últimas consecuencias buscando la nulidad de la elección.

Para terminar, el delegado nacional afirmó que en efecto era necesaria una reforma al poder judicial, para hacer la justicia en México más cercana a la gente, pero no de la forma en que se realizó dado que según si visión se compromete el actuar de los jueces a los electores y no a la ley, sin embargo, el priista no explicó las propuestas del tricolor para que los jueces rindieran cuentas ante la ciudadanía.