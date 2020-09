El Cangrejito Playero, 21 años deleitando paladares

Irapuato, Guanajuato.- David mejor conocido como “El Cangrejito Playero” lleva 21 años con un negocio que ha ido ganando fama a través de la sazón que le da al pescado y mariscos en todas sus formas y estilos, pero más allá de eso, por su trato y aventuras que relata a sus clientes.

Anteriormente, Víctor se desempeñaba como contador del banco Unión, posteriormente laboró para un bar, lugar donde aprendió múltiples recetas para preparar pescados y mariscos de distintas maneras, su buen sazón y creatividad lo llevaron a tomar la decisión de poner su propio negocio y así fue como nació el Cangrejito Player hace 21 años.

“El nombre del cangrejito se lo puse, porque en aquel tiempo estaba de moda un programa de Paco Stanley donde bailaban y cantaban esa canción y de ahí se me quedó el cangrejito; me gusta cocinar, me gusta hacer amigos y que todos se vayan contentos”, dijo Víctor.

El buen carácter de don Víctor, dicharachero, amable, alegre y su talento como cocinero lo llevó al éxito que hasta el día de hoy conserva en su negocio, la buena atención y servicio que tiene con sus clientes hace que ellos regresen a degustar de la comida y disfrutar de un rato agradable.

El Cangrejito Playero está ubicado en la avenida Guanajuato, es un pequeño lugar que por el momento sólo vende comida para llevar debido a la pandemia, y que garantiza un exquisito sabor para quien consume lo manjares preparados por Don Víctor.