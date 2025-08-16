Ebrio conductor arrolla y mata a taquero salmantino

Salamanca, Guanajuato.- La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en la ciudad de Salamanca, donde un conductor en estado de ebriedad atropelló a un taquero y le arrebató la vida.

El hecho ocurrió sobre la avenida Faja de Oro, cuando el automovilista perdió el control de la unidad, embistió al comerciante y posteriormente terminó impactando contra la fachada de la agencia Ford, causando daños materiales.

El triciclo en el que la víctima se dedicaba a vender tacos quedó completamente destrozado tras el fuerte choque, mientras que el cuerpo del taquero quedó tendido en el lugar.

Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender el reporte, sin embargo, nada pudieron hacer por salvar la vida del comerciante. El responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.