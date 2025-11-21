DIF Irapuato impulsa inclusión con Concurso de Corridos Revolucionarios 2025

Irapuato, Guanajuato.- Con el propósito de fortalecer la inclusión, participación y bienestar de las personas adultas mayores, el Sistema DIF Irapuato llevó a cabo el Concurso de Corridos Mexicanos Revolucionarios 2025, en el Teatro de la Ciudad.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del DIF por impulsar un envejecimiento activo, saludable y participativo, promoviendo el desarrollo físico, mental, emocional y social de este sector de la población.

La presidenta del Sistema DIF Irapuato, Valeria Alfaro, centró su mensaje en la importancia de crear espacios dignos, cercanos y llenos de vida para las personas adultas mayores.

“El DIF es su casa, el Gerontológico es su casa; nuestras puertas están siempre abiertas para ustedes. Créanme que seguiremos esforzándonos para que estos espacios sean los más hermosos, donde hagan comunidad y vivan felices. Hay que gozar, hay que dar amor y hay que ser solidarios”, expresó.

El evento busca fomentar la preservación del patrimonio histórico y cultural de México a través del rescate e interpretación de corridos revolucionarios, que fortalecen la memoria colectiva e identidad nacional.

Este año el concurso se realizó en el Teatro de la Ciudad, ofreciendo un espacio más amplio y significativo para las presentaciones de 8 agrupaciones y 2 solistas, siendo los siguientes:

• Coro del Centro Gerontológico de la colonia 1º de Mayo

• Grupo “La Trinidad”, Comunidad de Purísima del Progreso

• Grupo “Recuerdos del Ayer”, colonia Nogalia

• Grupo de Danza Folclórica del Centro Gerontológico de la colonia 1º de Mayo

• Grupo de Discapacidad Visual del Gimnasio Paralímpico Regional

• Grupo “Recordar es Vivir”, comunidad de Cuchicuato

• Grupo “Botones de Algodón”, comunidad de San Antonio

• Grupo “Botón de Rosas”, comunidad “El Copal”

• Fernando Soto

• Héctor Garduño Fernández