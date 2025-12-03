DIF Estatal equipa Centro Nuevo Comienzo en León

León, Guanajuato.- El Sistema DIF Estatal entregó equipamiento en una primera etapa en el Centro Nuevo Comienzo Nuevo Amanecer en el municipio de León, como parte de la implementación del modelo DIF Pilares que se tiene distribuidos en ocho municipios del estado.

En este acto estuvieron presentes Juan Carlos Montesinos Carranza, presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal; María del Rosario Corona Amador, Secretaria del Nuevo Comienzo y el Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, quienes encabezaron la entrega oficial del equipamiento.

En esta primera etapa se entregaron 910 bienes con una inversión de 388 mil 809 pesos, que incluyen: material de cocina, equipo de belleza, equipo de audio, material deportivo y musical, implementos de corte y confección, además de herramientas para mantenimiento.

Montesinos Carranza, destacó el trabajo comunitario de los Centros Nuevo Comienzo: “Cada bien que entregamos representa una oportunidad para que alguien descubra una habilidad, recupere su confianza o encuentre un camino para mejorar su vida. Hoy fortalecemos un espacio que sirve como punto de encuentro, aprendizaje y desarrollo para toda la comunidad”.

“Estos apoyos que estamos entregando no serían posibles sin el trabajo que realiza la Gobernadora Libia Dennise, este trabajo que hacemos entre DIF y el Nuevo Comienzo, entre las y los diputados, lo que hace es fortalecer la ayuda para ustedes, para que cada uno pueda tener una mejor calidad de vida, es por eso que el trabajo del Gobierno de la Gente es para ustedes quienes nos dieron la oportunidad de esta aquí”, agregó.

Añadió que el modelo DIF Pilares ha permitido que Guanajuato se convierta en ejemplo nacional de acompañamiento comunitario: “los Centros DIF Pilares son una red viva, cercana y profundamente humana. Aquí no solo damos herramientas, damos acompañamiento y construimos esperanza junto con las familias”.

Durante su mensaje, José Alfonso Borja Pimentel, subrayó que esta entrega forma parte de una estrategia integral que busca fortalecer el tejido social desde sus bases y la inversión total proyectada para el equipamiento en la entidad asciende a 1 millón 35 mil 273 pesos.

“Con el modelo DIF Pilares estamos construyendo comunidades más fuertes, este equipamiento no es solo mobiliario. Es una inversión es una oportunidad para de cada familia que participa en los Centros Nuevo Comienzo”, agregó.

María del Rosario Corona Amador aseguró que en Gobierno de la Gente se trabaja en equipo para beneficiar a las familias de Guanajuato, por ello, destacó la entrega de subsidios a 64 viviendas que impulsa la Secretaría de Nuevo Comienzo y el equipamiento de las instalaciones del centro Nuevo Amanecer.

“Todos los subsidios a la vivienda en donde vamos ayudar a 64 familias y por el otro lado, todo el equipamiento que es para todas las personas que vienen aquí a su centro Nuevo Comienzo. Este equipamiento va ayudar para que las personas que viene aquí aprendan mejor, si tenemos el material y tengamos las clases de guitarra, de piano, a que nuestras niñas y nuestros niños tengan los valones necesarios, gracias al DIF Estatal ya no le vamos a batallar para aprender un deporte o un oficio”, agregó.

La entrega realizada en León marca el inicio del equipamiento integral de los Centros DIF Pilares, una acción que impulsa el fortalecimiento de capacidades comunitarias y la creación de entornos seguros, formativos y de desarrollo humano.

Los Centros Nuevo Comienzo DIF Pilares forman una red de ocho espacios comunitarios que brindan acompañamiento, formación, apoyo emocional, actividades recreativas y herramientas para fortalecer la economía familiar. Benefician de manera directa a niñas, niños, adolescentes, personas mayores, madres y padres de familia.

Su labor se articula con los cinco ejes fundamentales del programa PILARES: salud, economía, educación, cultura y deporte en coordinación con el DIF Estatal y el DIF Nacional. Con esta estrategia, Guanajuato se posiciona como uno de los estados con mayor número de Centros DIF Pilares en operación en el país.

Estos centros están ubicados en ocho municipios del estado: Irapuato (Benito Juárez), Celaya (Xochipili), Salamanca (San Javier), Abasolo (Las Margaritas), Acámbaro (Iramuco), León (Nuevo Amanecer), San Luis de la Paz (La Panorámica) y San Miguel de Allende (Barrio de la Cuevita), que forman parte de una política que busca llegar a quienes desean aprender algo nuevo y superarse.