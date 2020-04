Día Mundial Autismo; este trastorno se presenta más en niños que en niñas    

México.- Hoy en el Día Mundial del Autismo millones de personas padecen este trastorno que afecta la capacidad de comunicarse y de interaccionar, lo cual se busca cada día la inclusión ante la sociedad de estas personas.

El trastorno del espectro autista afecta el sistema nervioso, donde la variedad y la gravedad de los síntomas pueden varias mucho.

Los síntomas más comunes son la dificultad para comunicarse, la dificultad con las interacciones sociales, los intereses obsesivos y los comportamientos repetitivos.

El diagnóstico temprano y la terapia conductual, educativa y familiar puede reducir los síntomas y brindar apoyo para el desarrollo y el aprendizaje.

Mónica Herrera Siller, Psicóloga Educativa nos platica un poco de este trastorno infantil y de como como saber brindarle ese apoyo a las personas con autismo.

Este trastorno son una discapacidad de desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicación o conductuales, a menudo no hay indicios de la persona con TEA, pero es posible que se comuniquen e interactúen de manera diferente a otras personas.

El trastorno infantil se presenta más en niños que en niñas, sus habilidades pueden ser altas y bajas esto dependiendo de su nivel de cociente intelectual y su capacidad de comunicación verbal.

Sus características generales, del trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social.

Sin embargo, la Psicóloga Herrera Siller comenta que no hay cura para este trastorno del espectro autista, sin embargo se ofrecen diferentes tratamientos para estas personas que van desde terapias de comportamiento y comunicación, terapias educativas, terapias familiares, medicamentos, etc.

Muchas personas con TEA tienen distintas maneras de aprender es decir presar atención y reaccionar ante las cosas, es por ello que algunos de los signos comienzan durante la niñez temprana, por lo general duran toda la vida.

Los niños o adultos con TEA pueden presentar las siguientes características, el no señalar los objetos para disimular su interés, no mirar los objetos cuando otras personas los señalan, tiene dificultad para relacionarse con los demás, evitan el contacto visual y tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos y no permitir que otras personas los abrace, solo abrazar cuanto ellos quieren, repiten acciones.

En México se ha realizado un estudio de prevalencia del autismo, La cifra 1 de cada 115 niños estarán en esa condición. Casi 1% de todos los niños de México, alrededor de 400,000 tienen autismo.

El porcentaje es de 1 de cada 59 niños en edad escolar presentan esta condición del espectro autista.