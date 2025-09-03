Detienen en Irapuato a pareja por robo en supermercado

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre y una mujer fueron detenidos por integrantes de la Policía Municipal de Irapuato, luego de haber sido señalados de sustraer diversa mercancía de un supermercado ubicado en la avenida Prolongación Guerrero, a la altura de la colonia Ejido Juárez.

Policías municipales acudieron al lugar comercial señalado para atender una denuncia en la que se informó que personal de seguridad privada requería apoyo para detener a dos personas que intentaron sustraer mercancía.

Al entrevistarse con los denunciantes, los policías fueron conducidos al lugar donde se encontraban las personas involucradas en el intento de robo. Los reportantes añadieron en sus primeras declaraciones que habían sorprendido al hombre y a la mujer en el momento en que se retiraban sin pagar la mercancía a bordo de un carrito de supermercado.

Por tales acusaciones, los policías municipales detuvieron a Rogelio, de 29 años de edad, quien en la consulta de datos de la Información Policial Homologada (IPH) resultó con cinco registros, entre ellos robo y escandalizar en la vía pública.

En tanto, la mujer detenida responde al nombre de Génesis Nicole, de 18 años, quien, en el mismo sistema de consulta, resultó con antecedentes de dos ingresos por robo.

Las personas, originarias de la Ciudad de México, y la mercancía valuada en un aproximado de 36 mil 19 pesos, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para que se determinara la situación legal de los detenidos.