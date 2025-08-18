Detienen en Irapuato a hombre con escopeta y vehículo sin placas

Irapuato, Guanajuato.- Personal de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional de la Secretaría de Seguridad y Paz detuvo a un hombre en posesión de un arma de fuego y un vehículo, en la comunidad de Tomelópez, municipio de Irapuato.

A las 00:50 horas se recibió el reporte de que sobre la calle Orquídea un hombre circulaba a bordo de un vehículo tipo sedán, color negro, con un arma de fuego larga.

En atención al reporte, el personal operativo detectó el vehículo señalado. Entre los asientos de la unidad se observó la empuñadura de un arma larga, por lo que se le indicó al conductor que descendiera para realizarle una inspección preventiva.

Se aseguró una escopeta calibre 12 color gris con culata y empuñadura de madera, dos cartuchos útiles y un vehículo Ford Focus tipo sedán, color negro, sin placas de circulación.

El detenido fue identificado como Julio César “N”, de 28 años de edad. Tanto la persona como el arma y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato reitera su compromiso con la prevención de delitos y la actuación oportuna para salvaguardar la seguridad de las y los guanajuatenses.