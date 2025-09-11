Detienen en Irapuato a dos hombres con arsenal y más de 9 mil dosis de droga

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), detuvieron en el municipio de Irapuato a dos personas, a quienes se les aseguraron un arsenal, miles de dosis de droga sintética y vehículos.

Los hechos se registraron en la colonia Las Américas, sobre la calle Centroamérica, cuando personal operativo detectó una camioneta tipo vagoneta color gris con las puertas delanteras abiertas y a un hombre que intentó huir al notar la presencia policial. Durante la inspección se localizaron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y droga con las características del cristal.

De manera simultánea, en la misma zona se aseguró a un segundo sujeto, en posesión de armas largas, cargadores y más droga.

Las personas detenidas fueron Delfino “N”, de 53 años, con domicilio en la colonia Las Américas, y José Daniel “N”, de 20 años, con domicilio en avenida del Trabajo, ambos del municipio de Irapuato.

El operativo también permitió retirar de circulación un fusil AK-47, dos escopetas y dos armas cortas, 10 cargadores y 571 cartuchos útiles de distintos calibres, así como 9 mil 258 dosis de presunta droga conocida como “cristal”.

De igual forma se aseguraron dos vehículos: una camioneta Ford tipo vagoneta, color gris; y una camioneta Dodge Journey, color negro, así como cuatro teléfonos celulares, una mochila verde tipo militar y un frasco con etiqueta “Pisacaina 1%”.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, para continuidad a las investigaciones correspondientes.