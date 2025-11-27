Detienen a mujer por posesión de vehículos robados y armas de la Fuerza Armada

Jazmín se encontraba en un domicilio de Juventino Rosas cuando durante un operativo de seguridad; equipo táctico, armas, cartuchos y cargadores exclusivos de personal de seguridad fueron encontrados en el inmueble, además de vehículos robados

Juventino Rosas, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de JAZMÍN “N”, detenida durante un operativo realizado por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, donde también fue asegurado un arsenal de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Durante la audiencia de control, el Ministerio Público acreditó que la imputada fue detenida de manera legal, en hechos ocurridos en la comunidad de Santiago de Cuenda, cuando los agentes realizaban labores de investigación.

De acuerdo con los datos de prueba, los agentes tuvieron a la vista a un sujeto armado ingresando a un domicilio, para posteriormente darse a la fuga por vías alternas al percatarse de la presencia ministerial. Al interior del inmueble fue detenida una mujer identificada como JAZMÍN “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Dentro del domicilio se aseguraron 10 armas largas, vehículos con reporte de robo, equipo táctico, poncha llantas, cargadores y cartuchos reservados para uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, entre otros objetos, por lo que, el Ministerio Público formuló imputación por los delitos de robo equiparado, acopio de armas prohibidas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, así como acopio de armas de fuego de uso exclusivo.

Tras escuchar los argumentos, el Juez calificó de legal la detención, decretó el auto de vinculación a proceso conforme a la calificación jurídica solicitada por la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para la imputada durante todo el tiempo que dure el proceso.

