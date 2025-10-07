Detienen a Epifanio por intento de homicidio frente a iglesia en SMA

El hombre atacó a la víctima afuera de la iglesia del Oratorio mientras gritaba que le quitaría la vida, pero desistió al ver que las personas llegaban a auxiliarla

Redacción Notus7 octubre, 2025

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró que un juez vinculara a proceso a EPIFANIO “N”, señalado por intentar quitarle la vida a un hombre, en hechos ocurridos el pasado 3 de octubre de 2025, en el centro de San Miguel de Allende.

Esa tarde, alrededor de las 16:30 horas, el ofendido se encontraba frente a la iglesia del Oratorio cuando el agresor se acercó por detrás y lo tomó con fuerza, para después clavarle un cuchillo en el cuello, mientras le gritaba que lo iba a matar. La víctima, al reaccionar, trató de detenerlo y forcejeó con él, hasta que los gritos de las personas que presenciaron el ataque hicieron que el agresor huyera del lugar.

Testigos llamaron de inmediato a la policía, cuyos elementos actuaron con rapidez y lograron detener a EPIFANIO “N” a pocos metros del sitio. La víctima fue auxiliada y trasladada para recibir atención médica, presentando lesiones que pusieron en riesgo su vida.

