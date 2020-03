México

El Cacas o Destitución de AMLO, al igual que otras tendencias, todas negativas, han marcado la agenda en tuiter en las últimas tres semanas, en la que en redes sociales el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha sido severamente cuestionado.

Los hashtag de Tuiter han tenido una constante durante los últimos meses, donde uno de los principales temas en los que los usuarios han estado comentando, ha sido AMLO y su forma de gobernar, llamada la 4T o cuarta transformación.

#PandemiaConservadora, #AMLORenuncia, #AMLOFest, #ElCacas, #Cacas y otras muchas más han alcanzado hasta los 100 mil tuits y han marcado la agenda virtual en esta red social, donde hay videos, comentarios de todo tipo y fotografías de cada momento.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador yo no sólo marca la agenda nacional con las llamadas “mañaneras”, sino de manera cíclica en las redes sociales, donde diversos medios nacionales como internacionales han dado cifras en reducción sobre su popularidad, pero que él ha demeritado con frases relacionadas al “conservadurismo”, “prensa fifi” o bien mencionar que todo está en su contra.

Esta es la crítica más fuerte que he visto de López y no, no es hecha en México.

Así ven a López desde afuera…

👇🏼 pic.twitter.com/NOaMp8tILD

— Lourdes Larios (@LULALAR) June 25, 2019