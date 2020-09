Después de superar el coronavirus, relata su experiencia con la enfermedad

Irapuato, Guanajuato.- Blanca Hernández platicó con nosotros su experiencia de todo lo que sintió cuando estuvo enferma de Coronavirus.

Blanca se contagió en un viaje a España en el mes de marzo, llegó a México con vómito y diarrea por lo que decidió hacerse estudios y dio positiva a Covid-19, fue internada 8 días en la ciudad de Salamanca en el hospital de cuidados Intensivos para niños Quemados, que fue adaptado par dar atención a pacientes graves por la pandemia.

Fue aislada de su familia, no tenía contacto del mundo exterior ni por celular, únicamente tenía interacción con personal médico y enfermeras quienes afortunadamente siempre le dieron buen trato, ella cuenta que cada hora y cada que se acercaban a atenderla, tenían que rociarla con cloro diluido en agua para evitar contagiarse, motivo por el cual ya sentía dolor en la nariz y su cabello quedó muy maltratado.

Ella fue testigo de convivir con varios pacientes muy graves de coronavirus que por el miedo y la desesperación pedían su alta voluntaria, ya que se vuelve una necesidad inmensa el estar acompañado de la familia, padeces de ansiedad y depresión por la pérdida de la salud, motivos que bajan la defensas a experiencia de Blanca.

“Yo le diría a la gente que se cuide, se siente una gran desesperación, sientes como cuando te estas ahogando, que levantas las manos e intentas respirar pero no puedes, sientes que te aprietan el pecho y no te pasa el aire, es una cosa desesperante, yo les digo a las personas que tengan cuidado, no anden donde hay mucha gente, los aerosoles desinfectantes sirven mucho, no hay que decir no pasa nada y relajarse” dijo la entrevistada.

Blanca comentó que en el hospital donde fue atendida había televisión y películas infantiles que le ayudaron mucho por los mensajes positivos que contienen, era lo único que había y en lo que se podía entretener, dice que eso fue primordial en su recuperación, ya que la mantuvo con buen ánimo y su alivio fue más rápido.

Por otra parte, cuando Blanca Hernández salió del hospital se enfrentó con la mala noticia de que en redes sociales como Facebook habían comentarios de discriminación hacia ella y su familia, motivo por el que hubo gente que le dejo de hablar, pero también hubieron personas que se acercaron pidiendo de su apoyo con su experiencia para otros enfermos de Covid.

“No me importó que hablaran mal de mi, que hablen lo que quieran, lo importante es que estoy viva.” “ Ahora mucha gente se ha acercado a mi platicándome de algún conocido o familiar enfermo de coronavirus y me preguntan ¿qué puedo hacer? Yo los he ayudado espiritualmente, psicológicamente y si no tienen ninguna enfermedad crónico degenerativa pues a veces también les digo vete a donde venden las hierbitas y comprate esto”

Referente a si quedan secuelas posterior a la enfermedad, Blanca comentó que quedó con dolor en los pulmones y pese al calor que se siente en el día, ella no podía salir a la calle sin suéter, hasta hace un mes que ya sentía mejor.