Debaten por comerciantes desalojados en León

Guanajuato, Guanajuato.- El tema de los comerciantes leoneses de la zona de la avenida Miguel Alemán, de León, abanderados por el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue el principal tema de debate en la Diputación Permanente.

La morenista Hades Berenice Aguilar Castillo formuló un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, para que instale “mesas de trabajo reales” con los comerciantes afectados por el reordenamiento de la avenida Miguel Alemán. Expuso que se llevó a cabo una reunión el pasado 3 de julio y acordaron realizar una mesa de diálogo que finalmente no se llevó cabo.

Refirió que, se pretende justificar el desalojo masivo de personas trabajadoras bajo una narrativa de “reordenamiento” o “seguridad”, sin hacerse cargo de las consecuencias sociales, económicas y humanas que conlleva expulsar a decenas de familias de su única fuente de ingreso.

La panista María Isabel Ortiz Mantilla indicó que no se valía politizar ese tema, que no ayudaba, que la intervención tiene que ser integral y dar solución de fondo. Remarcó que fue necesario intervenir, porque los que viven y conocen la situación saben de la problemática en aspectos como seguridad, transporte, obstrucción, entre otros; además detalló todos los apoyos que se les otorgaron y señaló que el derecho al trabajo tiene que darse sin afectar el orden público.

En rectificación de hechos, Aguilar Castillo, quien hace dos días estuvo en una manifestación de los comerciantes, manifestó que lo mencionado por su antecesora no era cierto, que se estaba afectando a las personas y no les importaba su situación, cuando muchos de ellos no tenían para comer; mientras que, el legislador David Martínez Mendizábal –que también apoyó a los comerciantes en la protesta- comentó que una política pública que se establece para buscar un bien mayor tiene que hacerse cargo de las personas que se ven afectadas por ésta, y que eso no sucedía en León.

Ortiz Mantilla enfatizó que era 280 comerciantes en la citada avenida y que únicamente 7 han estado en esas reuniones, que se les presentaron 20 espacios para reubicarse, y que el pasado 7 de julio tenían que presentar otras propuestas pero que plantearon ubicaciones en el centro donde ya se reorganizó. Su correligionario Jorge Arturo Espadas Galván enfatizó que de 280 comerciantes solo 7 tienen un conflicto, el resto están trabajando bien, y que tienen que ser atendidos y se está haciendo.

Otros temas

El diputado Antonio Chaurand Sorzano abordó dos rubros. En primer término, se refirió a la publicación realizada por un medio de comunicación respecto a la casa azul, ubicada en Texas, donde se señala vive la familia del exmandatario estatal, y anunció la presentación de una propuesta de punto de acuerdo que será enlistada en el orden del día de la siguiente sesión.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco secundó en el tema y manifestó que mientras el exmandatario vive tranquilo, en la entidad se sigue levantando lo que dejó. Pidió una explicación sobre la relación de Diego Sinhue con la empresa Seguritech.

La morenista María Eugenia García Oliveros se refirió al asesinato del secretario de Ayuntamiento de Apaseo el Alto. Además, habló de las cifras de niñas y niños huérfanos producto de la inseguridad, y agregó que, ante los múltiples asesinatos ocurridos en los últimos meses es necesario que se dé con los criminales y se extiendan los rondines de seguridad por la guardia nacional.

Los comerciantes de León

Proponen la creación de la Fiscalía Especializada en la atención de niñas, niños y adolescentes

El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que tiene como finalidad crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra Niñas, Niños y Adolescentes.

En la propuesta se precisa que la citada fiscalía tendría por objeto investigar, a través de un enfoque multidisciplinario e integral, con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

La propuesta fue presentada por David Martínez Mendizábal, que dio la numeralia del caso: entre 2018 y 2024, la entidad ha sido el estado con más homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes; y que la tendencia en 2025 no era muy diferente. El congresista, agregó que, por otro lado, el estado concentró el 46% del total de delitos de tráfico de menores durante 2024 en todo el país, con un registro de 474 casos, además del alarmante incremento en la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

El legislador manifestó que, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señala que, durante 2024, en Guanajuato hubo 243 nuevos reportes por desapariciones de niñez y adolescencia, de las cuales 71 seguían sin ser localizadas; así como que se incrementó la población de 5 a 17 años que vive en condiciones de trabajo infantil, lo que denota la crisis de derechos que viven las infancias y adolescencias en la entidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

Piden reapertura de los centros de inspección zoosanitaria en Guanajuato

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen las acciones necesarias para la rehabilitación y reapertura de los centros de inspección zoosanitaria, garantizando que cuenten con personal debidamente capacitado, infraestructura adecuada para su operación y mecanismos de vigilancia permanente que aseguren su correcto funcionamiento.

El panista Roberto Carlos Terán Ramos indicó que, si no se revierte la situación de abandono de los centros, México enfrentaría una crisis sanitaria, económica, social y diplomacia, que podría derivar al cierre de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado y productos en la materia, lo que afectaría a miles de empleos del sector rural. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario para su estudio y dictamen. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.

Asuntos generales

Otro diputado de Morena, Carlos Abraham Ramos Sotomayor manifestó que su grupo parlamentario levantó la voz ante los contratos que se dieron al ISSSTE y la rapidez con la que sacaron el asunto, así como lo fácil que buscaron dejar las responsabilidades atrás. Además, remarcó que el estado no merece verdades a medias ni instituciones que funcionen con un doble criterio.

El también morenista Ernesto Millán Soberanes indicó que Silao de la Victoria merecía una gran feria pero que la 2025 inició mal, en cuanto a su planeación y próxima implementación. También se refirió a la adquisición de un terrero y la presunta sospecha de que hay algo irregular, así como diversas inconsistencias que se han detectado.

Luis Ricardo Ferro Baeza felicitó a la ciudad de San Miguel de Allende, orgullo de Guanajuato y México. Agregó que, por segundo año consecutivo, la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, fue elegida la Mejor Ciudad del Mundo en los World’s Best Awards 2024.