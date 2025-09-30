Culminan Foros por la Igualdad con el éxito de programas de seguridad

Guanajuato, Guanajuato.- El cuarto y último Foro Regional por la Igualdad: Voces y Acciones para las Mujeres abordó los casos de éxito de diversos programas de seguridad: las unidades especializadas con 625 elementos se encuentran capacitados y estado de fuerza por parte de la subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado; la atención del Centro de Justicia para las Mujeres con seguimiento de programas y acompañamiento de atención en los 17 municipios con declaratoria de género; y el protocolo de atención y caso de éxito por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato.

El acto se llevó a cabo en el Congreso del Estado, con la finalidad servir como herramienta clave para promover la equidad y garantizar los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas, así como ofrecer espacios que permiten la construcción y el intercambio ideas para erradicar la violencia y la desigualdad de género.

La panista Susana Bermúdez Cano dijo que las acciones y reformas emprendidas desde el Poder Legislativo destacando la consolidación de los justados mixtos especializados, junto a que las acciones ejercidas desde el Congreso del Estado de Guanajuato buscan la erradicación de la violencia en contra las mujeres.

Su correligionaria Ana María Esquivel Arrona compartió a los presentes parte importante de las reformas impulsadas desde el periodo anterior y en esta 66 Legislatura que han sido relevantes para que se tenga una justicia equitativa y sustantiva para las mujeres.

La también panista Yesenia Rojas Cervantes expresó que de dichos foros consolidan aprendizajes en relación con recursos humanos, financieros y técnicos. También que el presupuesto debe atenderse con perspectiva de género, donde se construyan espacios libres de violencia y se consolide la coordinación entre instituciones.

Participaron el secretario de Ayuntamiento de Guanajuato, Daniel Chowell Arenas, la subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz, Elia Bárbara Lugo Delgado; la titular del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General para el Estado de Guanajuato, Sandra Berenice Medina Herrera; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guanajuato, Samuel Ugalde García; el comisario de Seguridad Pública de San Luis de la Paz, Jairo Damián Álvarez Durán; y funcionarios públicos de los municipios de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Felipe, Ocampo y Guanajuato.