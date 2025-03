Cuestionan rezagos y sobrecostos de obra pública estatal

Guanajuato, Gto.- La morenista Hades Aguilar puso el color al segundo día de jornadas de trabajo par el análisis del primer informe de gobierno de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Le tocó turno Juan Pablo Pérez Beltrán, secretario de Obra Pública; José Lara Lona; secretario del Agua y Medio Ambiente; y Karina Padilla Ávila, procuradora de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Pablo Pérez Beltrán abrió tanda y lo más destacado fue decir que se invirtieron más de 542 millones de pesos en la conservación de la red carretera. Al abrir ronda aparecieron los temas: la obra de la carretera de San Miguel de Allende y los costos por los imprevistos en la construcción, las reparaciones del puente Constituyentes en Celaya, la falta de transparencia en las licitaciones para obra, el proyecto en Presa de la Esperanza, la pérdida de agua por fugas, tomas clandestinas y otros; la cantidad de ciclovías en los municipios, entre otros temas.

Aguilar lució una camiseta negra con mensajes contra la corrupción y la exposición de pancartas para reforzar las preguntas opositoras fueron parte del color puesto a la rutina del formato de glosa del informe.

También destacó la emecista Sandra Pedroza, quien acusó sobrecostos en obra pública y falta de acciones contra la contaminación en Guanajuato. Cuestionó al titular de la Secretaría de Obra Pública, Juan Pérez, sobre las deficiencias en la planeación del Hospital Veterinario de León y el sobrecosto millonario en su construcción.

Pedroza señaló que el Hospital Veterinario de León ha sufrido cuatro ampliaciones de plazo y un sobrecosto desproporcionado, pasando de 35 millones a 79 millones de pesos, sin que haya explicaciones claras sobre estas irregularidades. El secretario se deslindó completamente de la obra, pese a que su dependencia diseñó el proyecto.

Otras respuestas: se donaron 1,105 toneladas de asfalto y se atendieron 25 municipios; 57.1% de avance en la obra de San Miguel y se tiene previsto que concluya en julio; que en el inicio las fallas detectadas en el Puente Constituyentes era de menor gravedad pero al momento de remover parte de la estructura se encontraron otras, que la inversión inicial se contempló en 50 millones de pesos y se prevé que se erogarán más de 180 millones; se está trabajando para determinar en qué sentido puede haber una propuesta de la Ley General de Aguas y con base en eso se abordaría lo propio en la entidad.

Respecto a la autopista Silao- San Felipe, en 2024 hubo 150 accidentes y se continúa insistiendo al gobierno federal para su ampliación y se contempla la posibilidad de concesionarla. También precisaron que con el gobierno federal se trabajarán proyectos como el tren de pasajeros, que han realizado programas de atención a la sequía y expusieron la problemática de la peroración clandestina de pozos.

También dijeron que se instalaron 6, 854 dispositivos ahorradores que dieron resultados de 163 metros cúbicos a 90 en un consumo mensual en edificios públicos y en hogares de 40 a 20; que el costo final del puente de la avenida Tecnológico en Celaya fue de más 289 millones, se trabaja en

el finiquito de la misma y no se requiere recurso adicional. Anunciaron que se realizará la séptima etapa a Lagunita San Juan de Dios en el municipio de Atarjea, camino Noria las Palomas en Xichú y boulevard en Villas de Irapuato; que se ejercieron 1.7 millones de pesos para el desazolve en la Laguna de Yuriria y sobre la quema de esquilmos se abrieron 220 expedientes y se hicieron 200 recorridos.

Segunda ronda

Fue el tema de lucimiento de la bancada morenista, especial ente Hades Aguilar, ausente ayer, y se abordaron temas como el fraccionamiento Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, en la capital. Temas como permisos quitados a centros de verificación y el tráfico en la caseta Silao-Guanajuato. Respuestas:

Que se ha trabajado de manera coordinada con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) para actualizar el modelo de flujo del acuífero en Valle de León; que el 30% de las fuentes acuíferas en algún momento han presentado contaminación por arsénico, que se abrieron 20 expedientes sobre sitios de disposición final y se realizaron las visitas de inspección correspondiente. Sobre Cucursola, dijeron, se determinó la suspensión total desde 2023, además se impuso una multa y que se construirá una nueva plaza de cobro con 8 casetas para la autopista Guanajuato – Silao y se terminará en marzo 2026; además se dijo que se sancionó a más de 100 empresas por contaminar.

Tercera ronda

En la tercera ronda de preguntas, las legisladoras y los legisladores solicitaron información sobre las acciones para apoyar al sector tequilero y mezcalero; insistieron en dudas sobre la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo, entre otros temas.

Respondieron que no se han frenado los trabajos de construcción de la carretera y hay avances a lo largo de los 28 kilómetros, que no se tienen consideradas sanciones para la empresa porque los retrasos no son por su causa y que hay señalización adecuada, pero también reconocieron que si bien hay un avance físico del 57 por ciento, ha habido 44 accidentes, pero sin fallecidos. Añadieron que han obtenido 58 millones pesos destinados al Centro Regional de Residuos en Irapuato, el Centro de Estado de Transferencia en Doctor Mora y Apaseo el Grande, el Centro Regional de Residuos de León en su primera etapa; que se emitieron más de 800 autorizaciones para el manejo de residuos y se asesora a los municipios en materia de rastros.

También respondieron a la implementación de certificación de Agave Responsable Ambiental; que el Puente Paso Blanco se encuentra abierto y funcionando y que los proyectos del Acueducto Solís será 50/50 con el gobierno federal.

El cierre

Las respuestas en la última ronda: realizaron 138 capacitaciones en temas como normatividad ambiental, manejo integral de residuos, gestión de agua y emisiones; se llevaron a cabo convenios de colaboración con los 46 municipios del estado; los funcionarios que estuvieron durante la construcción del puente de Celaya ya no laboran para la Secretaría, la empresa no ha concursado;

se entregaron 38 proyectos productivos a las zonas de las ladrilleras de León con monto de un millón 200 mil pesos.

Finalmente se informó que se cuenta con 45 sitios, 44 municipales y uno regional, 13 rellenos son sanitarios, 15 sitios controlados y 17 son sitios no controlados; se contempla que la mayor parte de las obras cumplan con criterios de accesibilidad universal; se necesita actualizar la norma; se encuentra un juicio en proceso respecto al centro educativo en Jardines de Santa Julia y las líneas de verificación a gasolina se tienen en 6 municipios, a diésel en 27 municipios, a gasolina en la prueba dinámica y diésel en 6 municipios y 4 nuevos centros de verificación.

