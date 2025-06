Cuestionan diputados a autoridades por hechos registrados en Irapuato

Guanajuato, Guanajuato. La masacre registrada este martes en la comunidad de Barrio Nuevo, municipio de Irapuato, fue tema para que legisladores tomaran postura política y cuestionaran a las autoridades.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, el panista Erandi Bermúdez, tras los hechos ocurridos en Irapuato, señaló:

“Anunciar con bombo y platillo que se está combatiendo la inseguridad, mientras ocurren hechos tan graves como la masacre en Irapuato, no debería ser la realidad de nuestro estado. La violencia no se combate con discursos, sino con resultados. Esto no debería ser así”.

Si bien no especificó a qué orden de gobierno se refería, sus señalamientos responden a declaraciones tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum, como al Secretario de Seguridad Omar García Harfuch y la gobernadora guanajuatense Libia Dennise García Muñoz Ledo. No onstante, la dedicatoria fue especial para la primera.

La diputada moranista Maribel Aguilar González señaló que el ataque en Irapuato es un ejemplo más de la violencia que vive el municipio y señaló que en él existe un alto índice de violencia contra las mujeres.

Denunció que el municipio es de los más violentos del país y exigió a la presidenta municipal, Lorena Alfaro, que tome cartas en el asunto y asuma su responsabilidad, pues el nuevo director de seguridad no ha dado resultados. La legisladora de Morena propuso convocar a una marcha pacífica para manifestar la inconformidad ciudadana ante los hechos.