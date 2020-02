Ciudad de México.- Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos, cantó una canción de Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”, y se volvió viral.

“Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. No te aferres a un imposible”, entonó Blanco Bravo, ex estrella de la Selección Mexicana de futbol.