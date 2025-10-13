Cuatro equipos “urgidos” de puntos enfrentarán a la Trinca

Irapuato, Guanajuato.- Los cuatro encuentros restantes en el campeonato de la Liga Expansión que enfrentará la Trinca Fresera del Irapuato será contra equipos que están buscando de manera urgente puntos para calificar a la liguilla y un tropiezo los dejaría fuera de las aspiraciones por el título.

A la Trinca le quedan por disputar dos encuentros en la “fortaleza fresera” de la avenida Guerrero en contra de Morelia el próximo sábado y en 15 días más contra el Tapatío, quienes hasta el momento, han cosechado 12 unidades y se encuentran en el lugar 10 y 12 de la tabla general, mientras que las visitas que le esperan a los freseros serán en contra de la Paz y Zacatecas que han obtenido 13 puntos y se encuentran en las posiciones 8 y 7 respectivamente de la clasificación general del torneo.

Si estos cuatro equipos desean entrar a la liguilla deben ganar sus próximos encuentros mientras que la Trinca solo requiere de seis unidades para afianzar su lugar en la liguilla y aspirar al campeonato, pues se encuentra en el lugar cuatro de la tabla general con 18 unidades; con seis puntos por disputarse en casa y seis de visita, los freseros tienen grandes posibilidades de estar en la fiesta grande.

Por ello los próximos encuentros que disputará el equipo de casa, serán duelos en donde los contrincantes buscarán la victoria de manera desesperada, lo que no será fácil, dado que el equipo comandado por “El Borita” Alcantar se ha posicionado como una de las mejores defensivas en las últimas siete jornadas del campeonato, dado que solamente ha permitido dos goles desde el treinta de agosto hasta la fecha.