COPARMEX parece un sector del PAN: acusa AMLO

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó a la COPARMEX como brazo del PAN y adelantó que por su presidente Gustavo de Hoyos todos los días habla mal de su gobierno, porque quiere ser candidato en las siguientes elecciones.

AMLO en la rueda de prensa conocida como “la mañanera”, detalló que sus adversarios neroliberales siguen ocasionando problemas, enfatizando que inclusive si alguien por ejemplo lo va a ver en el aeropuerto en una de sus giras va a ser enviado por sus contrincantes.

“No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí hay uno que también quiere ser candidato, este de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando, un supuesto representante de empresarios, bueno lo voy a decir, el director de COPARMEX de u sector del PAN y es todos los días querer atacarnos” dijo AMLO.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que “el señor de COPARMEX está bien que tenga aspiraciones, pero que no use su aspiración que además afecta a los empresarios que no ayuda en nada”.