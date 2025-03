Convocan a participar en el Primer Simulacro Nacional de Sismo el 29 de abril

Irapuato, Guanajuato.- Con la finalidad de reforzar la cultura de protección civil y la capacidad de reacción ante la presencia de probables fenómenos perturbadores como los sismos, se convoca a la ciudadanía a participar en el Primer Simulacro Nacional de Sismo, el 29 de abril, en punto de las 11:30 de la mañana.

El llamado es para que todas y todos los ciudadanos participen desde sus lugares de trabajo, centros de preparación académica e, inclusive, para que las personas participen desde sus hogares.

Israel Martínez Negrete, coordinador municipal de Protección Civil y de Bomberos resaltó que, los simulacros son acciones en las que la ciudadanía debe atender e involucrarse para que sepan cómo actuar en el momento que se presentan desastres naturales.

“Se le invita a la población a que participe al Mega Simulacro Nacional, el primer mega simulacro nacional que será el 29 de abril a las 11:30 de la mañana; es necesario participar para que tomen sus precauciones y sepan qué hacer durante un sismo”, puntualizó.

Martínez Negrete exhortó a todas y todos los ciudadanos para que conformen su brigada de rescatistas y cumplan con los protocolos de actuación que se les brindan en capacitaciones previas.

Durante el desarrollo del ejercicio de prevención con hipótesis de sismo, la Coordinación Municipal de Protección Civil pide a la población mostrar seriedad en su actuación, no correr, no gritar y no empujar, además recomiendan principalmente que sigan las instrucciones precisas de las personas que encabezan su grupo de evacuación o jefe de brigadas para evitar algún percance.

Aspectos como la actuación de las brigadas, el tiempo para evacuar gente de edificios e instalaciones, son calificadas por personal de Protección Civil durante la realización del simulacro, con el objetivo de detectar áreas de oportunidad, para que sean corregidas en próximos simulacros o en caso de que se susciten fenómenos reales.

Las y los ciudadanos interesados en participar en el Mega Simulacro Nacional de Sismo, pueden registrase en la liga https://simulacronacional.sspc.gob.mx/1ersimulacronacional2025, marcar al teléfono de la Coordinación Municipal de Protección Civil: 462 660 2233 o bien, acudir al domicilio de dicha área ubicado en calle del Bosque s/n, colonia Morelos.

En el simulacro que se lleva a cabo en Irapuato, participan también integrantes de la Dirección de Tránsito y Policía Municipal, con la finalidad de que el ejercicio se desarrolle sin incidentes.