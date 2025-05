Contraataca el PAN: proponen ley de maternidad

Guanajuato, Gto.- Luego de que la mayoría panista se cobijara con furibundas opositoras a la despenalización del aborto, ahora propuso la creación de la Ley de Protección de la Maternidad y la Primera Infancia.

La sesión del miércoles, la Comisión de Justicia mostró a un Partido Acción Nacional en su dimensión ideológica plena: Jared González Márquez, Susana Bermúdez Canoy Rolando Alcántar Rojas votaron en contra de las iniciativas que buscan despenalizar el aborto en Guanajuato.

Las legisladoras y el legislador coincidieron en que la despenalización del aborto no representa un avance, sino que conlleva riesgos serios, pues significa quitarle al Estado herramientas para defender a las mujeres. Destacaron que la ley actual no criminaliza a las mujeres, sino que protege su salud y dignidad, sancionando el aborto forzado, la negligencia médica y las prácticas inseguras.

Indicaron que, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria, en Guanajuato no hay mujeres condenadas por aborto, lo que desmiente los argumentos de criminalización. Afirmaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha emitido ningún fallo que obligue al Congreso de Guanajuato a modificar su legislación penal en materia de aborto. Remataron: el posicionamiento en contra de la despenalización del aborto no es un acto de desinterés hacia las situaciones difíciles que enfrentan las mujeres, sino una expresión de compromiso con su protección y una manifestación de responsabilidad legislativa.

La Comisión acordó reunirse en próximos días para someter a discusión y votación el dictamen en referencia.

Ley de maternidad y primera infancia

Con el objetivo de que Guanajuato cuente con leyes que fortalezcan el acompañamiento a mujeres embarazadas, niñas, niños y familias, el Grupo Parlamentario del PAN y la Representación Parlamentaria del PRD, propuso en la sesión de pleno de este jueves la creación de la Ley de Protección de la Maternidad y la Primera Infancia.

La panista Noemí Márquez Márquez explicó que la propuesta surge de la convicción de cuidar el inicio de la vida para construir un estado más justo y con futuro.

Indicó que entre los principales objetivos de esta nueva ley se encuentran: garantizar atención médica especializada, establecer redes de apoyo social y jurídico, asegurar derechos laborales específicos para madres y padres, y fomentar la corresponsabilidad en la crianza.

Mencionó que la iniciativa parte de una visión integral que aborda la salud sexual y reproductiva, el embarazo, el parto, el posparto y la lactancia bajo un enfoque de derechos humanos.

Dijo que contempla medidas para prevenir la deserción escolar de madres jóvenes, crear redes de cuidado infantil accesibles y desarrollar infraestructura de cuidados que permita conciliar la vida familiar con la laboral y educativa.

Una de las innovaciones más importantes de esta iniciativa es el reconocimiento del rol activo de los padres mediante un concepto integral de paternidad, promoviendo licencias igualitarias y un

entorno que fomente la crianza compartida, concluyó. La iniciativa se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.

Solicitan auditoría respecto a apoyo otorgado a equipo de segunda división de España

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para que se instruya a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a incluir en el Programa General de Fiscalización 2025, la práctica de una auditoría específica financiera y de cumplimiento normativo respecto al contrato de prestación de servicios en materia turística No. SECTUR/CTO/187/2024, presentado en el apartado de asuntos generales de la pasada sesión. En el texto del documento se señala que el 24 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Turismo, suscribió el contrato SECTUR/GTO/187/2024 con el Club de Futbol Real Oviedo, S.A.D., equipo de segunda división propiedad del grupo Pachuca.

Refiere que el objeto del contrato fue la promoción turística de “Guanajuato Vive Grandes Historias” en España, mediante su difusión en soportes como los uniformes, el autobús del equipo, vallas publicitarias en el estadio y espacios en las instalaciones deportivas del club, por un monto de 400 mil euros, equivalentes aproximadamente a 7.2 millones de pesos.

En el documento se subraya que el contrato fue firmado meses antes de que la pasada administración estatal concluyera, comprometiendo los recursos de la siguiente. “En vez de canalizar dichos recursos a políticas públicas con resultados directos en la mejora de la calidad de vida de las y los guanajuatenses, se optó por transferirlos a actividades deportivas en el extranjero, evidenciando un probable ejercicio discrecional, ineficaz y desapegado de las verdaderas necesidades sociales del Estado”, se puntualiza. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

Iniciativas leonesas

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública se turnó la iniciativa signada por las personas integrantes del Ayuntamiento de León para reformar el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato que busca se incorporen los términos y mecanismos mediante los cuales se recabará la opinión durante el proceso de declaratoria de área natural protegida con la finalidad de otorgar mayor certeza jurídica.

Mientras que la propuesta para modificar la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, formulada también por el citado ayuntamiento, propone ajustes en la redacción, homologación, congruencia y elocuencia, con el fin de facilitar su comprensión y aplicación práctica, tanto por parte de los servidores públicos como de los ciudadanos, fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.

En asuntos generales, el emecista Rodrigo González Zaragoza reconoció la labor de José Alberto Mujica Cordano, expresidente de Uruguay, y quien recientemente falleció. Habló de su labor como mandatario y los logros alcanzas en su gestión como la defensa de los derechos de las mujeres, la legalización de las drogas blandas, entre otros aspectos. Además de solicitar que se respalde con hechos a las y los docentes.

La panista Angélica Casillas Martínez abordó el tema del Día de la Enfermería. La panista formalmente perredista, María del Pilar Gómez Enríquez, manifestó que el edificio más grande de los juzgados mixtos especializados en violencia contra las mujeres se ubicará en Valle de Santiago, además de reconocer los esfuerzos que han llevado a cabo los integrantes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato por impulsar acciones para que las mujeres cuenten con los espacios correspondientes para que se realice con eficacia las recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

El panista Juan Carlos Romero Hicks y la petista Carolina León Medina hicieron referencia a la celebración del Día del Maestro en México.

Finalmente, entre otros temas. la legisladora Yesenia Rojas Cervantes se pronunció en contra de la propuesta del legislador Jason Smith quien planteó imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas de los Estados Unidos a México.