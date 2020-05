Contra el maltrato machista durante la cuarentena surge un video viral

Las calles de Ciudad de México se han vaciado a causa del coronavirus, pero un grito sigue presente: el de la canción protesta ‘El violador eres tú’.

Esta ha sido la premisa del vídeo creado por Cruces X Rosas, un grupo de tres mujeres, con el que buscan visibilizar la misoginia existente en México, en especial el riesgo que supone para muchas mujeres quedarse en casa durante la pandemia por coronavirus.

Como colectivo feminista enfocado en feminicidios, tenemos la responsabilidad de evitar el peor desenlace, así que creímos en el mensaje. Nos consta que se volvió viral y eso es lo importante… que llegue a alguien que pueda necesitar ayuda”, explican desde Cruces X Rosas.

“Muchos testimonios de violencia o mensajes pidiendo ayuda dejan claro que las autoridades no llegan en el momento oportuno y que están en su gran mayoría desilusionadas de esas vías. Una mujer que denuncia tiene que tener la seguridad de que su agresor no volverá a molestarla, y esto no ocurre», añaden desde este colectivo feminista.