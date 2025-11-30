Continúan trabajos de drenaje en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- El presidente municipal de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro, encabezó el arranque oficial de la tercera etapa del sistema de drenaje en la comunidad de San José del Paso, una obra que representa un avance significativo en infraestructura básica y en el fortalecimiento de la salud pública para las familias de la zona.

Con una inversión de 1.8 millones de pesos, el proyecto forma parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y garantizar servicios dignos en todas las comunidades. Durante el evento, Alfaro destacó que esta obra “no solo es tubería y construcción, es seguridad, cuidado y tranquilidad para quienes viven aquí”.

El presidente municipal subrayó que la ampliación del drenaje es una demanda sentida desde hace varios años y que, con esta tercera etapa, el municipio avanza hacia la cobertura total del servicio en San José del Paso. Añadió que cada peso invertido en infraestructura básica se traduce en bienestar y en un entorno más saludable para las familias.

Vecinos de la comunidad reconocieron la importancia de la obra, que ayudará a mejorar las condiciones sanitarias y a prevenir riesgos de salud derivados del manejo inadecuado de aguas residuales.