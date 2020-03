«Conservadores quieren que me aísle para ellos conducir al país»: AMLO

Culiacán, Sinaloa.- El presidente de México López Obrador, desde el hotel Lucerna, en Culiacán, Sinaloa, en el que se registró el primer caso de Covid-19, reiteró que continuará con sus actividades, pues consideró que los “conservadores” quieren que se aísle para tomar el control político del país.

A través de un video publicado en sus redes sociales el mandatario reitera que así como médicos, enfermeros… él tampoco dejará de trabajar, contrario a lo que sus adversarios quieren.

“Lo que quieren los conservadores es que yo me aísle, imagínense, no habría conducción, oh, sí, habría la conducción de ellos porque en la política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren para apoderarse de la conducción política del país de manera irresponsable”, asevera.