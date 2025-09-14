Condenan a “el changuita” a ocho años de cárcel por homicidio en Silao

Silao, Guanajuato.- En Silao, un juez dictó sentencia condenatoria contra Cristóbal Adán “N”, conocido como “el changuita”, tras reconocer su culpabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 5 de julio de 2014 en la colonia Anáhuac.

Aquella noche, la víctima se encontraba con otra persona en una esquina cuando fue sorprendida por un grupo de integrantes de una pandilla rival. Durante la agresión, el hoy sentenciado disparó una escopeta en contra de la víctima, ocasionándole heridas en el pecho y abdomen que provocaron su muerte horas después en un hospital de la ciudad.

El caso fue judicializado y, dentro de un procedimiento abreviado, el acusado aceptó su responsabilidad, lo que permitió al Tribunal emitir sentencia en su contra.

Como parte de la resolución, fue condenado a ocho años de prisión, al pago de una multa, la reparación del daño y los gastos funerarios de la víctima. Además, le fueron suspendidos sus derechos político-electorales y le fueron negados beneficios o sustitutivos de pena.