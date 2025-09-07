Condenan a 25 años de prisión a hombre por homicidio en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado logró una sentencia condenatoria contra Alfonso “N”, al demostrar su culpabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en la ciudad de Pénjamo.

La resolución fue emitida en un juicio oral llevado a cabo por la Unidad Especializada en Litigación de Juicio Oral de la Fiscalía Regional “B”, con la representación de un agente del Ministerio Público.

Durante el debate judicial, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron que el 21 de octubre de 2022, aproximadamente a las 14:55 horas, Alfonso “N” llegó al domicilio de la víctima en la colonia La Rinconada a bordo de una motocicleta. En el lugar, la víctima recibió varios disparos en la cabeza con un arma de fuego, lo que le ocasionó lesiones graves que derivaron en su muerte, a pesar de haber sido trasladada de inmediato al hospital regional.

El tribunal, al valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, consideró acreditada la participación del acusado, dictando en su contra:

25 años y 6 meses de prisión.

Pago de multa.

Suspensión de derechos político-electorales durante el tiempo de la condena.

Asimismo, se negó el otorgamiento de beneficios o medidas sustitutivas de prisión.

En cuanto a la reparación del daño, Alfonso “N” fue condenado a: