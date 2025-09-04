Concluye en colonias Los Presidentes y Colón 2ª sección la estrategia “Juntos con Paso Firme”

Irapuato, Guanajuato.- Las colonias Los Presidentes y Colón segunda sección concluyeron su participación en la estrategia “Juntos con Paso Firme”, implementada por el Sistema DIF Irapuato con la finalidad de fortalecer a las y los ciudadanos a través de talleres y actividades.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció a Valeria Alfaro García, presidenta del DIF Irapuato, por acercar esta estrategia a mujeres y hombres de todo el municipio, brindándoles pláticas psicológicas, de prevención, activación física, además de dejar abiertos los canales de comunicación con el Gobierno para atender cualquier apoyo personal o comunitario.

“Estamos con una intervención de dos meses, no nos podemos quedar eternamente aquí, tenemos que ir a otras colonias y hacer el mismo ejercicio en otros lados, pero eso no quiere decir que ya no los vamos a volver a ver. Ya mantenemos ese vínculo: tenemos el 072, el Miércoles Ciudadano y el Centro de Atención Municipal para atender sus necesidades”, compartió.

Carmen Gutiérrez, participante del programa, destacó la utilidad de los talleres, pues además de fortalecerlas física y mentalmente, aprendieron a elaborar velas, jabón y flores eternas, lo que les brinda herramientas para emprender un negocio y generar ingresos económicos.

“Las pláticas estuvieron muy bien, todas nos sirvieron; estuvieron acorde a las necesidades de la colonia y personales. Y los talleres, ni se diga, fueron lo que más nos gustó”, mencionó.

En la estrategia “Juntos con Paso Firme” también participa personal del Instituto de las Mujeres Irapuatenses, Proximidad Ciudadana, Salud Municipal, Desarrollo Social, entre otras dependencias.