Concluye con éxito estrategia ‘Juntos con Paso Firme’ en comunidades de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Lorena Alfaro García, reafirma su compromiso con el impulso a las comunidades rurales mediante estrategias como “Juntos con Paso Firme”, implementada por el Sistema DIF Municipal.

En esta ocasión, vecinas y vecinos de las comunidades Valenciana de Yóstiro y Santa Elena de la Cruz fueron testigos del cierre de esta iniciativa.

La Presidenta de Irapuato explicó que, durante dos meses, a través del DIF Municipal se ofrecieron talleres y capacitaciones en distintas áreas para el desarrollo personal y la mejora del entorno comunitario.

“Gracias por haber aceptado participar en ‘Juntos con Paso Firme’, es un proyecto que llevamos a todas las comunidades y colonias de Irapuato, en el que permanecemos un par de meses para trabajar de la mano con ustedes. Esta comunidad ha sido muy participativa y eso tiene mucho valor, porque nos permite fortalecer la comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía para transformar, impulsar y mejorar su entorno. Y eso se logra con infraestructura, pero sobre todo con el impulso que ustedes, como personas, le dan a su comunidad”, destacó la Alcaldesa.

En respuesta a la petición de las y los habitantes para mejorar la infraestructura hidráulica, la Presidenta Municipal se comprometió a rehabilitar el tanque elevado de la comunidad, recordó que, en el primer año de su segunda gestión, se han rehabilitado 16 tanques elevados en comunidades rurales.

Por su parte, Valeria Alfaro García, presidenta del DIF Irapuato, señaló que este programa otorga herramientas para el desarrollo personal y social de las familias.

“Este programa, durante estos dos meses, tuvo distintas actividades porque nuestra presidenta municipal nos ha pedido estar cerca de ustedes, en contacto y comunicación. Para nosotros es un honor visitarlos y trabajar de la mano; agradecemos su confianza y participación”, expresó.

María Dolores Vargas, beneficiaria de “Juntos con Paso Firme”, agradeció la implementación de este tipo de acciones que impactan en toda la comunidad:

“Todos tuvimos un beneficio. Durante muchos años no habíamos tenido acceso a este tipo de programas y desconocíamos muchas cosas que ahora aprendimos. Estamos muy agradecidas y contentas porque nuestra presidenta nos tomó en cuenta y nos visitó”, compartió.

La estrategia forma parte del eje de atención “Tu entorno renovado” dentro del Programa de Gobierno Municipal, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo comunitario de la población dentro de la estrategia Irapuato 27.