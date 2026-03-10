CONALEP Irapuato celebra Día de Japón y recibe vehículo Mazda para prácticas

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer los vínculos culturales, educativos y de colaboración que unen a Japón con Guanajuato, el Plantel CONALEP Irapuato celebró el Día de Japón, un evento en el que más de 600 estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer y vivir de cerca la riqueza histórica y cultural del país japón.

La jornada contó con la participación del Consulado de Japón en León, la Asociación Amigo Kai, Mazda de México, becarios del programa Japan International Cooperation Agency (JICA) y el Instituto Educativo Japonés Irapuato, quienes compartieron con la comunidad educativa exposiciones de calendarios y leyendas, talleres gastronómicos, de vestimenta tradicional y de origami, además de simposios y diversas actividades culturales.

En el marco de esta celebración, la empresa Mazda de México realizó la entrega de un vehículo Mazda CX-30, que será utilizado en las prácticas profesionales de las y los estudiantes de la carrera de Industria Automotriz del Plantel CONALEP Irapuato.

Este apoyo permitirá que el alumnado fortalezca su aprendizaje mediante el contacto directo con tecnología automotriz actual, desarrollando habilidades en diagnóstico, mantenimiento y funcionamiento de sistemas, lo que contribuye a una formación técnica más pertinente y alineada con las necesidades de la industria.

La entrega del vehículo fue realizada por Yoshikazu Nagai, Vicepresidente Ejecutivo de Mazda de México, y recibida por Nicolás Gutiérrez Ortega, Director General de CONALEP Guanajuato. Como testigos de honor firmaron Valeria Alfaro García, Presidenta del DIF Irapuato, y Takero Aoyama, Cónsul General de Japón en León. El evento también contó con la presencia de Kazuhiko Sota, Director del Instituto Educativo Japonés Irapuato; y de Mario Osorio González Director del Plantel Irapuato.

Con este tipo de iniciativas, CONALEP Guanajuato refrenda su compromiso de impulsar una educación técnica de calidad, con visión internacional y en estrecha vinculación con el sector productivo, fortaleciendo al mismo tiempo la relación de amistad y cooperación entre Japón y Guanajuato.