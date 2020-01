Comediante manosea a conductora en programa en vivo y va a la cárcel

Monterrey, N.L.- Un video viral muestra el momento exacto en el que una conductora de televisión en Nuevo León es víctima de agresiones sexuales por parte de un comediante identificado como Kevin Alejandro C., quien en diferentes ocasiones y sin consentimiento de la mujer la manoseó durante un programa en vivo.

Luego de la aparición del video viral, el comediante fue vinculado a proceso por delitos de atentados contra el pudor luego de realizar tocamientos a la conductora de un programa durante el show en vivo del pasado 12 de noviembre.

El video viral, que fue transmitido a través de Facebook, muestra cómo en varias ocasiones el sujeto toca de forma inapropiada a la conductora, quien muy enojada le pide al sujeto que se salga del programa.

“Jamás me habían faltado al respeto en mi programa como lo acaba de hacer este joven; no, te digo en serio, yo no te he dado ningún pie para que me toques, ni para que te lleves así conmigo”, manifestó la conductora durante el programa.