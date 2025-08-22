COFEPRIS alerta por medicamento para hipertensión falsificado

México.- COFEPRIS emitió un aviso de riesgo por el medicamento Zanidual de 20mg/10mg en presentación de 14 tabletas. Este medicamento, indicado para el tratamiento de la hipertensión esencial fue falsificado, encontrando 2 lotes del mismo que han sido distribuidos. “La comercialización de este producto representa un riesgo para la salud de la población”, expuso COFEPRIS.

Los lotes CE2F05 y CE1B01, con las fechas de caducidad de Agosto 24 y Marzo 25 respectivamente no coinciden con el registro de la empresa GRIMANN, S.A. DE C.V. De acuerdo al comunicado, su procedencia, fabricación, almacenamiento y transporte son desconocidos, por lo que se invita a los ciudadanos a verificar los datos del medicamento.

En el caso del lote CE2F05, la fecha de caducidad es la misma que la presentación original, sin embargo, los datos impresos del falsificado se aprecian de baja calidad.

Para el lote CE1B01, la fecha de caducidad es incorrecta, siendo que, en el producto original, es Marzo 2023.

La COFEPRIS recomienda no adquirir el medicamento con esos números de lote, sin importar la fecha de caducidad. Además, de haberlos consumido, acudir al médico y reportar cualquier reacción adversa.