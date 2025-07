Cierre de hoteles en la capital “por no adaptarse a nuevos tiempos”

Guanajuato, Guanajuato.- El cierre de ocho hoteles, entre ellos Quinta Las Acacias, cercano a la Presa de la Olla y el Palacio de Gobierno, ha generado un debate: acusan de preferencia a empresas vinculadas con el gobierno panista, entre ellas las pertenecientes a la familia gobernante.

El hotel Quinta Las Acacias fuera del centro histórico, pero en una zona con otras clientelas. Su restaurant era frecuentado por funcionarios de los tres órdenes de gobierno y era un lugar de hospedaje especialmente cómodo para la clase política: cercano al Palacio de Gobierno y alejado de miradas.

El debate público empezó por las declaraciones de la regidora de Movimiento Ciudadano, Liliana Preciado Zárate, también propietaria de un hotel ubicado en el Jardín del Cantador, quien explicó que con el cierre del hotel boutique, distinguido por sus jardines y por estar a un costado de la emblemática Presa de la Olla. Tenía el distintivo “Tesoros de México”.

Con este cierre, dijo a regidora, la ciudad acumula ya siete u ocho hoteles fuera de operación en 2025. Se han perdido unas 150 habitaciones, de un total aproximado de 4 mil disponibles en la capital. Preciado Zárate aseveró que el primer semestre del año ha sido uno de los más bajos en cuanto a ocupación hotelera, incluso por debajo del 2020, cuando tuvo lugar la pandemia por COVID-19.

La polémica se ha generado porque hay empresarios que tienen hoteles en pujanza, entre ellos el de la familia Navarro Smith, ubicado rumbo a Valenciana, junto a uno de los Polideportivos, por la carretera a Dolores Hidalgo.

La presidenta municipal, Samantha Smith, declaró que el cierre de los hoteles no es por la disminución de turismo, sino por otros factores. Su esposo, el expresidente municipal Alejandro Navarro, publicó en redes digitales que el hotel era manejado por una cadena y ya no por los dueños originales, y que “con los costos de la renta se fueron al cielo los gastos”, aseveró que “no es que no haya turistas, es que no nos estamos adaptando al nuevo modelo”. Y añadió:

“Mientras unos cierran, otros abren: Casa Kloster inversión propia de los dueños, El Chocolate antes ‘Carruaje’, propiedad rentada y departamentos nuevos y muy bonitos donde antes estaba El Pequeño Juan, otro museo de minería en Valenciana, atrás de la mina el Tepeyac. Airbnb también está cambiando las reglas del juego”.

No mencionó los negocios de su familia, que son considerados entre los más rentables en este momento. Remató:

“Felicidades a los que le siguen apostando por Guanajuato. Hoteles, departamentos, museos, dulcerías, joyerías, artesanías. Ellos sí entienden el negocio”.