Ciclista pierde la vida en accidente en el centro de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un ciclista identificado como David Morales, vecino de la colonia La Apatzingán, perdió la vida tras verse involucrado en un accidente con una unidad de transporte público, número económico Ir-0419, sobre el boulevard Díaz Ordaz, en la zona centro de Irapuato.

Dos versiones del accidente

De acuerdo con los primeros reportes, existen dos versiones sobre lo ocurrido:Una de ellas señala que el ciclista habría invadido de manera imprudente el carril de circulación, provocando que el camión lo impactara.

La otra versión apunta directamente al conductor del transporte público como responsable, por no guardar la debida precaución al circular en una zona de alto tránsito.

Detalles del hecho

Tras el impacto, Morales fue trasladado a un hospital del municipio, donde lamentablemente perdió la vida horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.

Clamor de justicia

Familiares y amigos de la víctima exigen que el caso no quede impune y que se investigue a fondo para determinar las responsabilidades. Señalan que el conductor del camión debe hacerse cargo de los hechos, en tanto que las autoridades municipales y estatales ya han iniciado la carpeta de investigación correspondiente.