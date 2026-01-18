CETRA sensibiliza a personal de Seguridad y Paz sobre la donación de órganos en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con el propósito de fortalecer la cultura de la donación de órganos y promover decisiones informadas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA) impartió una charla informativa dirigida al personal de la Secretaría de Seguridad y Paz del estado.

La actividad estuvo dirigida a integrantes de la Subsecretaría de Prevención y de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional, quienes recibieron información clara sobre qué implica la donación de órganos, qué órganos y tejidos pueden donarse y cuál es el impacto que esta decisión tiene tanto en los pacientes como en sus familias.

Durante la charla, se subrayó que la donación va más allá de un acto médico y se vincula con valores humanos como la empatía y la solidaridad. “No solo es la vocación de servicio que debemos mantener en el día a día, también como personas tener empatía y compasión hacia quienes están a nuestro alrededor; formamos parte de una sociedad y eso es generar sensibilización”, expresó Elia Bárbara Lugo Delgado, titular de la Subsecretaría de Prevención.

Especialistas de CETRA explicaron que una de las principales razones para considerar la donación es que los órganos no pueden fabricarse de manera artificial y, tras el fallecimiento, ya no se requieren. Además, recordaron que enfermedades como la diabetes y la hipertensión son la principal causa de insuficiencia renal en el país.

El director de CETRA, Rodrigo López Falcón, y el coordinador del organismo, Juan Salvador Rodríguez Jamaica, informaron que actualmente en Guanajuato más de 2 mil personas se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante, lo que refleja la urgencia de promover esta cultura solidaria.

Se detalló que los órganos que pueden donarse incluyen corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones e intestino, así como tejidos como piel, sangre, córneas, hueso, tendones, válvulas cardiacas y cartílago. También se aclaró que la donación puede realizarse cuando una persona es declarada con muerte encefálica, condición en la que el cerebro deja de funcionar aunque el corazón continúe latiendo.

Las autoridades destacaron que en Guanajuato es posible manifestar la intención de ser donador al tramitar o renovar la licencia de conducir; sin embargo, recalcaron que la decisión final recae en la familia. “Es muy importante avisar a la familia que somos donadores; la decisión de donar la tomo yo en vida, pero quien la lleva a cabo será mi familia”, enfatizó Rodríguez Jamaica.

Durante el encuentro se resolvieron dudas sobre la donación en vida y después de la muerte, y se reflexionó sobre cómo una tragedia puede transformarse en esperanza para otras familias. Asimismo, CETRA agradeció el apoyo de los Arcángeles de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) por su colaboración en el traslado de órganos, labor que comenzó a realizarse de manera formal desde el año pasado.

Las personas interesadas en iniciar el proceso para convertirse en donadoras pueden hacerlo al acudir a los módulos de la Secretaría de Seguridad y Paz durante el trámite de su licencia de conducir, cuya ubicación está disponible en el portal oficial de la dependencia. También pueden recibir orientación en cualquier hospital o comunicarse al 800 DAR VIDA (327 8432).

Una sola decisión, coincidieron los especialistas, puede dar una nueva oportunidad de vida a muchas personas.