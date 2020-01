César Porras Impulsor del éxito

Irapuato, Guanajuato.- César es un joven emprendedor que a sus 25 años ha triunfado como emprendedor de Netword Marketing, además de ser ex futbolista profesional, ahora debuta como todo un empresario y coach a quien le gusta cambiar mentalidades en las personas para que triunfen y logren sus sueños.

Luego de haber pertenecido a reconocidos equipos de futbol como Querétaro, Correcaminos, UAT, Puebla, Atlas y Chiapas, a los 23 años decide retirarse de este deporte para triunfar como coach e impulsor de mentes millonarias.

“ Comencé a emprender porque vi muchas personas con título ganando muy poco dinero, algunas otras con título trabajando en otra cosa que no fue lo que estudiaron, yo estaba estudiando y siempre quise verme como una persona con mucha visión porque ahora quiero ser la jubilación de mis padres y aquí comenzó a crecer mi conciencia y empezó a crecer mi espiritualidad y siempre he estado agradecido por todo lo que la vida me ha dado, de tal manera que siempre pedía una oportunidad para triunfar y hoy por hoy he sabido aprovechar mis oportunidades “ comentó César Porras.

Actualmente está enfocado en el área de la nutrición, su pasión es ayudar a las personas en el tema de la obesidad de tal manera que comenzó a empaparse del tema e empezó a desarrollar un negocio de Netword Marketing profesionalmente, es por ello que ahora no solo vende productos a las personas, él desarrolla seres humanos y líderes para que triunfen en la vida.

“Yo estoy haciendo el negocio del siglo XXI que se le llama Netword Marketing que es el negocio de la duplicación” refirió el coach César Porras.

Porras continúa preparándose, pero ahora lo hace de diferente forma, actualmente es el dueño de su tiempo, no trabaja para nadie y tiene a su cargo alrededor de 25 CrossFit y cuenta con 25 socios y todos ganan.

“Desarrollamos un sistema para que las personas bajen de peso y mejoren su calidad de vida y que desarrollen su conciencia y crezcan con su espiritualidad y tengan buenos resultados; ofrecemos nutrición a nivel celular porque esto ayuda a combatir cualquier tipo de enfermedad, es por ello que nos enfocamos en 80% nutrición y 20% ejercicio, además ofrecemos planes alimenticios, evaluaciones corporales, conferencias, capacitaciones, clínicas de nutrición y clínicas de acondicionamiento físico etc” dijo César Porras.

“Esto no es suerte… es mucho trabajo y mucha pasión y mucho amor por ayudar a las personas” dijo César Porras.

Una de sus misiones es inspirar, motivar y transformar la mentalidad, la salud y prosperidad de millones de personas.

“ Seré millonario cuando ayude a millones de personas, antes no.. es por ello que mi negocio ya llegó a España, Colombia, Barcelona, Ámsterdan y mi deseo es seguir creciendo y llegar a cada rincón del mundo” refirió el ex futbolista César Porras.

Por último César Porras dijo invitar a los jóvenes y personas a ser emprendedores porque más que emprender dinero es amor.

“Emprender para mí es ayudar y emprender es salir afuera y transformar la mentalidad, espiritualidad, salud de las personas y se vean reflejados en sus ingresos para que puedan vivir en una vida de ensueño, porque todos merecemos tener una buena vida de calidad y nuestro propósito es servir y ayudar” concluyó César Porras.