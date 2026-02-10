Certifican salas de lactancia en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Las salas de lactancia ubicadas en la Presidencia Municipal, así como en las instalaciones del Sistema DIF Irapuato, fueron certificadas por el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Salud, como un reconocimiento a las acciones de fortalecimiento de la salud materna e infantil.

Estos espacios, destinados al uso de las madres trabajadoras de la Administración, así como de cualquier ciudadana que lo requiera, permiten garantizar condiciones adecuadas, seguras y dignas para la práctica de la lactancia materna.

La certificación fue entregada por la gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, a la presidenta del Sistema DIF Irapuato, Valeria Alfaro García; la mandataria estatal destacó que Guanajuato cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del país, resultado del trabajo coordinado entre instituciones y los diferentes niveles de gobierno.

Durante el evento, la Gobernadora reconoció a instituciones públicas y empresas que han obtenido la certificación de Salas de Lactancia, subrayando que el estado de Guanajuato es la única entidad federativa que cuenta con un Banco de Leche Materna, lo que permite proteger y fortalecer el vínculo entre madres, hijas e hijos, así como garantizar una nutrición adecuada desde los primeros días de vida.

El Sistema DIF Irapuato refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas y acciones que promuevan el bienestar integral de las familias, especialmente de las madres y la primera infancia, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y con mejores condiciones de salud.