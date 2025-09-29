“Censuran” pinturas exhibidas en Congreso

Guanajuato, Guanajuato.- La artista plástica Natalia Barajas responsabiliza al Centro Cultural Santa Fe de haberle censurado dos cuadros de la exposición que se inauguró en agosto pasado en ese espacio. El retiro de dos de los cuadros integrantes de la exposición “Reflejos del éxito”, fue un hecho que le generó bastante estrés y afectó su emocionalidad por tratarse de una persona con autismo.

La artista mostró -en una charla ofrecida en Casa Cuévano, espacio cultural privado ubicado en el centro de la ciudad- los dos cuadros censurados. En la conferencia aseveró que se y trató de una decisión unilateral “de un funcionario”, quien argumentó que los cuadros de “La Diosa de la Fertilidad” y “Diosa Maya” no podían ser exhibidas en el lugar, ubicado en el Congreso del Estado.

El señalamiento recae sobre Arturo Gómez Mosqueda, dirección Gestión Social del Congreso. En un documento fechado el 9 de julio de 2025, notificó a la artista que, por tratarse de un edificio público que recibe de manera constante la visita de escuelas, niñas, niños y adolescentes se debían retirar ambas obras. El hecho obligó a que el secretario general del mismo argumentara que se aplicaron lineamientos que regulan los contenidos de las exposiciones.

Natalia Barajas es una activista que busca generar espacios de inclusión y expresión para personas con discapacidad, pues ella vive con síndrome de Ehlers-Danlos y autismo.

La Diosa de la Fertilidad es un óleo sobre lienzo que muestra a una mujer con las manos sobre el vientre, mirada fija y pechos expuestos. Esta obra se basa en la deidad de la cultura Chupícuaro que es madre, dadora de vida, una de las piezas que dan identidad ancestral a los guanajuatenses.

La Diosa Maya, una de las más llamativas por su colorido, es una figura femenina sobre un fondo rojo. La figura lleva el torso desnudo. En posición de cuclillas tiene los brazos a los costados y de su cabello emerge una garza azul que lleva en el pico un pez del mismo color. La garza representa el cielo, el pez el inframundo y la mujer lo terrenal.

La artista destacó que ambas obras son el fruto de una investigación sobre culturas ancestrales y que se trata de representaciones de la feminidad a partir de las concepciones culturales del México antiguo.

Afirmó que tuvo el apoyo de gran sector de las y los diputados, de todos los partidos, y lo que se logró -con el apoyo de la emecista Sandra Pedroza, fue la exposición de un cuadro que representa la lucha feminista.

La artista manifestó sentirse muy afectada y decepcionada con el Congreso del Estado porque ella ha participado en muchas actividades por los derechos de las personas con discapacidad y les ha asesorado en cuestiones de cultura y artes plásticas.