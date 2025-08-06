Celebra 49 años el Colegio de Ingenieros Civiles de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El Colegio de Ingenieros Civiles de Guanajuato A.C. celebró su aniversario 49 y reunió a lo más representativo de uno de los gremios que enfrenta la disminución de obra pública, especialmente la de inversión federal.

La presidenta municipal Samantha Smith fue la invitada de honor en esta conmemoración y junto con José Guillermo Dozal Valdez, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), Gustavo Guillermo Bañuelos Ortega, presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles de Guanajuato (CEICIG), David Gilberto Villicaña Diosdado, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guanajuato A.C., Bernardo Gutiérrez Castillo, vicepresidente de la Región Centro Occidente de FEMCIC y Gilberto Astudillo García, vicepresidente del CEICIG, entregó reconocimientos a profesionistas con trayectorias destacadas en el colegio, entre ellos:

Rubén Antonio Rodríguez Nieto, Saúl Villalobos Pérez, por 30 años de vida colegiada; Enrique Puga Serafín, por 27 años; Raúl Silva Ávila, por 20 años; Agustín Cervantes Ruíz, por 18 años; y Juan Olmos Cervantes y Secundino Parra Moreno por 17 años como parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Guanajuato A.C.

Samantha Smith refirió a los retos que enfrenta la industria de la construcción, sobre todo por los momentos que se enfrentan debido a la dinámica económica y la disminución de recursos para la inversión pública

Se unió a la celebración y reconocimiento del trabajo del colegio, quienes lo integran y de los aportes que han hecho a la ciudad y a la población “en el marco de esta celebración tenemos la esperanza puesta en seguir construyendo, juntas y juntos, una ciudad más fuerte y más ordenada, todo mi reconocimiento a cada hombre y cada mujer que ha decidido dedicar su vida al gremio de la construcción”, finalizó.