Celaya sede del primer Congreso Ferroviario Internacional y Logístico

León, Guanajuato.- La Secretaría de Turismo Guadalupe Robles, acompañada del comité organizador, anunciaron el Primer Congreso Ferroviario Internacional y Logístico “Celaya, una vía al futuro”, a realizarse los días del 6 al 8 de noviembre, teniendo como sede la ciudad de Celaya, un evento que busca consolidar a dicho municipio como el nodo logístico más importante del Bajío y uno de los principales referentes nacionales en materia de innovación ferroviaria.

El encuentro reunirá a más de mil 200 estudiantes, empresarios, especialistas y autoridades del sector, quienes intercambiarán experiencias, presentarán tecnologías de vanguardia y fortalecerán la cadena logística de México.

“Este es un congreso de la gente, que va a convertirse en un referente no solo en Guanajuato, sino en todo el país”, destacó Guadalupe Robles, secretaria de Economía del estado, al anunciar el evento respaldado por el Gobierno de Guanajuato, el sector empresarial y el ámbito académico.

Además de fungir como plataforma de aprendizaje y vinculación, el congreso impulsará la promoción turística de Celaya, con una derrama económica estimada en más de 4.5 millones de pesos y la ocupación de más de 660 habitaciones de hotel durante los tres días del evento.

La secretaria de Turismo, Lupita Robles, resaltó que este encuentro marca el inicio de una nueva etapa para el municipio.

“Este primer congreso ferroviario es el primer paso de lo que viene para Celaya. Ya encontramos el nicho económico que puede detonar su desarrollo: la logística y la industria ferroviaria. Este evento nos pondrá en el mapa nacional como un destino seguro, preparado y con identidad propia”, afirmó.

El programa incluye ponencias académicas y sociales, exposiciones tecnológicas y mesas de diálogo con especialistas que han participado en proyectos de alcance nacional como el Tren Maya.

Asimismo, se prevé que el tren interurbano, uno de los proyectos más esperados de la región, fortalezca la conectividad del Bajío y potencie el desarrollo económico y social de Guanajuato.

“Celaya será el epicentro económico de México. Cuando un destino logra combinar infraestructura, educación y turismo, el resultado es progreso. Y Celaya ya está lista para eso”, agregó Robles.

Con nueve parques industriales, nuevas inversiones por más de 600 millones de pesos y una ubicación estratégica, Celaya avanza a toda máquina hacia su consolidación como la “puerta logística del Bajío”.