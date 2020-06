Casi 7 millones de pesos invertidos en drenaje de la comunidad de San Roque han sido «tirados a la basura»

Irapuato, Guanajuato.- Las vecinas María Navarro y Yolanda Galván contaron la problemática que existe en la calle Argentina de la comunidad de San Roque con el drenaje y los 4 años que la han pasado muy mal a causa de esta dificultad.

Hace más de dos años se comenzó a tapar la tubería del drenaje y no corre el agua como debería por este motivo las personas que viven ahí son afectadas por este gran problema de sanidad.

“Mire que pestilencia tenemos aquí, sale un agua podrida, de todo sale y no es justo, no se aguanta el olor y el problema viene desde la calle de arriba” externaron

La basura y la tierra de las calles no pavimentadas generan este problema, la construcción que hicieron contiene un tubo muy estrecho, por eso esta así la situación comenta el grupo de vecinas.

“Cuando llueve toda el agua se mete a mi casa, imagínese como esta, mi casa inundada y llena de porquería de la demás gente, eso es inhumano” mencionaron

Los quejosos tienen que buscar soluciones y en este momento pidieron ayuda a una empresa que les cobraría mil 400 pesos, pero ninguno quiere cooperar pues solo soluciona por un momento y vuelve a taparse el drenaje.

“A la delegada Andrea se le han hecho peticiones actualmente para solucionar esta problemática y ha ido hasta JAPAMI y la mandan a la planta tratadora del agua de aquí de la comunidad y ahí le dicen que no es ahí, entonces solo la traen de un lado para otro sin soluciones”, externó una vecina.

“Un día mataron puercos o quien sabe que seria y un corredero de sangre en toda la calle, imagínense el olor que tenemos aquí día con día” mencionaron

Por otro lado, la señora Guadalupe Serrano vecina de la misma calle tiene su baño inservible pues diario tiene desbordamientos del mismo drenaje en su taza y todos los días tiene que limpiar toda la suciedad ajena.

“Tenemos que hacer del baño en el suelo no hay otro lugar pues el baño no lo puedo usar, estamos entre la pura cochinada y creo que eso no es justo para nosotros” concluyó la vecina.